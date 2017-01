Réagissez

Cent-une (101) escrimeuses représentant 19 pays monteront sur la piste de la 3e étape de la 30e édition de la Coupe du monde de fleuret féminin, à partir d’aujourd’hui jusqu’à dimanche à la salle Harcha Hacène d’Alger, avec la participation des stars mondiales de cette discipline.

Outre l’Algérie, pays organisateur, seront présents l’Autriche, le Canada, l’Espagne, la France, l’Allemagne, la Grèce, Hong Kong, la Hongrie, l’Italie, l’Inde, le Japon, la Corée du Sud, la Pologne, la Roumanie, la Russie, la Turquie, les Etats-Unis et la Chine. Ce rendez-vous mondial va enregistrer, comme chaque année, la présence des meilleures fleurettistes de la planète, comme la championne olympique 2016, la Russe Inna Deriglazova, et sa dauphine, l’Italienne Arianna Errigo.

L’Algérie engagera 10 athlètes en individuel, à savoir Anissa Khelfaoui, Narimene El Houari, Meriem Mebarki, Sonia Zeboudj, Yasmine Menaouer, Yasmine Tantast, Leïla Ghazi, Nihel Guemmar, Amira Rouibet et Yelli Sadoudi. Dans le «par équipes», la sélection nationale sera composée du quatuor Anissa Khelfaoui, Narimene El Houari, Meriem Mebarki et Sonia Zeboudj.

La Fédération algérienne d’escrime (FAE) veut saisir l’occasion de ce tournoi pour lancer dans le bain quelques cadettes, à l’instar de Meriem Mebarki, Sonia Zeboudj et autre Yasmine Tentaz. L’objectif, selon le président de l’instance, Salim-Abderaouf Bernaoui, est de préparer ces jeunes tireuses pour les Jeux africains de la jeunesse (JAJ) 2018 en Algérie et les Jeux olympiques de la jeunesse (JOJ) la même année en Argentine, sans oublier les JO de 2020 à Tokyo et les JO-2024 dont l’organisateur n’est pas encore connu.

Selon le programme de la compétition, les épreuves individuelles se dérouleront aujourd’hui et demain, alors que la journée de dimanche est réservée au «par équipes». A noter que l’étape d’Alger, la 3e de la Coupe du monde 2017 après Cancun (Mexique) et Turin (Italie), est la seule inscrite au circuit d’Afrique de fleuret féminin.