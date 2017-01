Escrime : La Coupe du monde de fleuret féminin vendredi à Alger

Réagissez

La 30e édition de la Coupe du monde de fleuret féminin aura lieu du 13 au 15 janvier à la salle Harcha, à Alger.

C’est ce qu’a indiqué, hier, le président de la Fédération algérienne d’escrime (FAE), Raouf Salim Bernaoui, lors d’une conférence de presse tenue au stade du 5 Juillet, en présence de Youcef Kara, directeur du complexe olympique Mohamed Boudiaf, ainsi que des représentants des sponsors de l’événement :

Ooredoo (sponsor majeur), Condor et Yves Rocher. M. Bernaoui a déclaré que l’événement sera d’un bon niveau puisque les meilleures escrimeuses de l’épreuve seront présentes. Il a tenu, à cet effet, à relever la présence des médaillées olympiques d’or et d’argent, la Russe Inna Deriglazova et l’Italienne Elisa Di Francisca. La médaillée de bronze, la Tunisienne Inès Boubakri a déclaré forfait pour blessure, a-t-il signalé. Des escrimeuses de 19 pays, dont l’Algérie bien sûr, prendront part à l’événement. D’où l’importance de cette édition qui se tiendra à Alger. L’équipe algérienne sera composée de dix escrimeuses, entre autres l’expérimentée Anissa Khelfaoui (qui a pris part à trois éditions des JO) et la jeune Meriem Mebarki.

Pour M. Bernaoui, l’objectif de la FAE durant ce tournoi est de faire gagner de l’expérience et des points à ses escrimeuses. Il faut signaler, en dernier lieu, que le 13 janvier, les éliminatoires sont programmées. Le lendemain, ce sera autour du tableau de 64 jusqu’à la finale. Le 15 janvier, au troisième jour de la Coupe du monde, se dérouleront les compétitions par équipe. L’entrée à la salle Harcha sera gratuite pour le public.