Réagissez

La succession de Abdelkader Amrani est désormais ouverte

L’ancien meneur de jeu de l’Entente de Sétif, Malik Zorgane, actuellement entraîneur des U21, assurera l’intérim après la démission du coach Abdelkader Amrani.

Zorgane a dirigé hier la séance d’entraînement de la reprise dans une ambiance morose après la défaite de l’équipe face à l’USM Alger (3-1). Le coach Amrani, qui avait annoncé son départ de la barre technique du club phare des Hauts-Plateaux, n’a pas encore notifié sa décision par écrit à la direction.

Selon les informations recueillies dans l’entourage du club, le changement est indispensable sachant que le courant ne passe plus entre l’entraîneur et certains joueurs, voire avec certains responsables du club, même si un semblant de soutien est affiché de la part de la direction. Ainsi, l’ESS prépare le prochain match de Coupe d’Algérie contre le DRB Staouéli (à Bologhine) loin de l’ambiance du début de saison, surtout que la plupart des joueurs n’ont pas perçu de salaire depuis plusieurs mois.

Le président Hacène Hammar qui avait promis de régulariser et payer les joueurs au plus tard hier, après la grève enclenchée la semaine passée, n’aurait pas tenu ses engagements (du moins jusqu’à hier matin). En attendant de résoudre ces problèmes et de trouver un successeur à Amrani pour la suite du parcours, c’est l’ancien international de l’ESS Malik Zorgane qui dirigera l’équipe en Coupe d’Algérie avec l’espoir de la qualifier aux 8es de finale. Parlant du futur entraîneur de l’équipe, une source proche du club nous informe que des contacts ont été entrepris avec plusieurs entraîneurs qui connaissent bien la maison, à l’image de Kheireddine Madoui qui a résilié son contrat avec le club saoudien Al Wihda, ou encore le Suisse Alain Geiger et le Français Bernard Simondi. La question de l’entraîneur doit être réglée le plus vite possible sachant que l’équipe, qui occupe la 5e place au classement général avec 22 points, disputera un match important pour le compte de l’ultime journée de la phase aller face au DRB Tadjenanet.