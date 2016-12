Réagissez

Kheireddine Madoui de retour au bercail

La relation entre le club phare d’Ain Fouara et son désormais ex-coach Abdelkader Amrani est scellée.

Les deux parties devaient se rencontrer hier pour officialiser la rupture bien mijotée par les « amateurs » du laxisme et de la nonchalance. Reléguant les intérêts au dernier plan, ils ont réussi leur coup.

Avant d’énumérer les principales raisons du croche pied, il y a lieu de souligner que le numéro un de l’entente en l’occurrence Hacen Hamar a, en « un clin d’œil » tout conclu avec Khair-Eddine Madoui.

Celui-ci quitte la formation d’El-Wihda, et ce, suite à une cinglante défaite. Selon un proche du club, le revenant sera secondé par Malik Zorgane devant assurer l’intérim du match de coupe d’Algérie devant opposer ce week-end l’aigle noir à la formation du DRB Staoueli.

Connaissant le tempérament des deux hommes qui ne sont pas les meilleurs potes du monde, la cohabitation ne sera pas facile. L’ex- préparateur des gardiens du club, Azzedine Berrama sera lui aussi de retour. Le cas du préparateur physique Labane qui a été ramené par Amrani, n’est toujours pas tranché. Un problème de plus à régler en ces temps de vaches maigres. D’autant plus que les finances sont presque au rouge. Ceci dit, la défaite concédée face à l’USMA a précipité le départ d’Amrani. Lequel a le moins qu’on puisse dire, senti le roussi, pour ne pas dire le complot.

D’autant plus que ce ne sont pas les derniers résultats qui ont précipité le départ du technicien précité. Le mal est profond et les raisons sont multiples. La réaction de certains joueurs qui ont failli lors du dernier match USMA-ESS, durant lequel, bon nombre de cadres étaient hors coup, a donné à réfléchir au coach qui avait parfaitement décodé le message. Ce jour là, l’USMA qui n’a pas volé sa victoire, a rencontré un onze qui avait non seulement la tête ailleurs mais ne voulait à aucun moment aller au charbon. La piètre prestation n’a pas échappé aux initiés s’expliquant mal les bourdes commises par des joueurs n’ayant de pros que l’émargement en fin de mois.

La manière de faire de certains salariés ne pouvant suivre et résister à la méthode de l’entraîneur faisant du sérieux et de la rigueur, des bases de travail, est l’une des principales causes de la démission. L’intransigeance de l’enfant de Tlemcen qui est arrivé à bannir l’absentéisme, les rallonges de permission et les repos de complaisance a déplu aux vieux réflexes. Lesquels prennent enfin de compte le dessus. La position du président du club qui excelle dans la politique du double langage n’a pas échappé à Amrani. Venu pour coacher la grande Entente et prendre part à la réalisation d’un grand projet qui tombe à l’eau, le coach qui va vite rebondir, part avec un goût d’inachevé. Dommage pour le football, dommage pour l’Entente qui ne va pas sortir des sentiers battus, de sitôt…