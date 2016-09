Réagissez

S’apparentant à un séisme de très forte amplitude, la disqualification de la Ligue des champions d’Afrique a fait mal à l’Aigle noir sétifien. Le choc a été terrible aussi bien pour le club que pour ses fidèles supporters, s’expliquant toujours pas l’incompréhensible et scandaleux comportement de ces «pyromanes» qui n’ont rien à faire dans un stade.

En dépit de l’ampleur du préjudice subi, les Ententistes ont laissé passer l’orage et trouvé les ressources mentales pour se relever. Le début du championnat s’annonçait compliqué, puisque l’Aigle noir devait entamer l’exercice à Constantine face au CSC. Mais les Sétifiens sont rentrés au bercail avec un nul ayant la saveur d’un succès.

Ce point booste le capital confiance des hommes d’Amrani qui ne badine pas avec la discipline. Laquelle a, faut-il le rappeler, fait défaut à la maison Entente des années durant. Privés de l’appui du 12e homme, les partenaires de Djabou ont été obligés de disputer leur premier match à domicile (2e journée) dans un stade vide. Ce handicap a stimulé les Noir et Blanc, qui se sont défaits du CRB sur le score de 2 à 1. Pour son deuxième déplacement de la saison (3e journée), l’Aigle noir s’est rendu à Médéa.

Avec son expérience, l’Entente a bien négocié ce virage et a offert un beau cadeau de l’Aïd à ses fans, lesquels commencent à croire en la bonne étoile de leur équipe remaniée à plus de 80%. Ayant à son actif 7 points en trois rencontres, avec 7 buts inscrits et 5 encaissés, le onze sétifien a su dépasser le traumatisme de la Ligue des champions, même si la défense et le rendement de Khedairia posent encore problème au staff technique appelé à trouver des solutions. Appréhendant l’entame de la saison, le président de l’ESS, Hacen Hamar, qui a réussi son mercato estival, est satisfait mais ne s’enflamme pas. «Je suis satisfait de ce début de saison.

Ce n’est pas du tout évident de relever la tête après la mésaventure de la Ligue des champions qui a fait beaucoup de mal au club. Grâce au soutien des autorités, à leur tête le wali de Sétif, Mohamed Bouderbali, nous avons pu remonter la pente. Ce début nous permet de travailler dans la quiétude, tout en gardant les pieds sur terre car le plus dur est à venir», souligne le n°1 ententiste, qui a bien voulu revenir également sur les cas Benothmane et Benlamri et sur l’aspect financier. «Le Club Africain veut enrôler gratis le jeune Benothmane, toujours sous contrat à l’Entente.

Les documents signés par le joueur et son père en font foi. Benlamri, qui a négocié sa lettre de libération contre 40 millions de dinars, vient de verser 25% du montant. Le reste sera versé selon un calendrier établi. Les 75 000 dollars du transfert de Daghoulou seront en principe encaissés en novembre prochain. Echabab, le club saoudien qui devait verser la deuxième tranche (350 000 dollars) du transfert de Benyettou, en août dernier, n’a pas respecté ses engagements.

Pour diversifier nos sources de financement, on vient de signer avec IRIS, SCAEK, en attendant Faderco et deux grands groupes industriels de Sétif. Le renouvellement du contrat de Djezzy se fera à Sétif le 20 septembre à l’occasion du lancement de la 4G de notre sponsor major.»