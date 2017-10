ES Sétif : L’attaque aux urgences

Réagissez

Périlleux déplacement de l’Entente de Sétif...

L’ES Sétif n’arrive pas à prendre son envol même si le onze sétifien ne manque pas d’atouts et d’arguments. Sa ligne d’attaque qui avait pourtant reçu du renfort à l’intersaison reste muette depuis 180 minutes.

Face à l’O. Médéa, l’équipe phare des Hauts Plateaux a dominé outrageusement son adversaire, mais n’a pu concrétiser les nombreuses occasions qui s’étaient présentées à elle. N’étant pas le seul responsable de la sortie de route faisant grincer les dents de nombreux connaisseurs, le compartiment précité se retrouve aux urgences, malgré lui.

L’Entente des deux dernières sorties a effleuré le néant. L’absence d’un véritable catalyseur et pourvoyeur de bons ballons n’y est pas étrangère. Devant tenir ce rôle, Djabou, qui éprouve bien du mal à terminer ses accélérations balle au pied, se perd dans un jeu individuel. Une telle approche ne dérangeant pas le staff technique, pénalise le onze en entier.

La méforme de Djahnit, péchant lui aussi par une excessive et inutile monopolisation du cuir, met son grain de sel. Au grand regret de fans pas dupes du tout. Le manque de réussite de cette ligne ne doit pas tomber sur uniquement les animateurs de ce secteur, esseulés parfois, privés le plus souvent de soutien et de centres.

Pour déverrouiller des défenses de plus en plus compactes, un attaquant doit non seulement peser sur ses anges gardiens mais recevoir de bons ballons. Cette potion fait, pour l’heure, défaut au onze sétifien trouvant le moyen de gaspiller des points ici et là. Freiné par ce bloc de Médéa venu pour le point du nul, l’Aigle noir qui n’a toujours pas justifié son rang de champion sortant se rendra aujourd’hui à Constantine où le CSC carbure bien ces derniers temps.

Revigorés par le succès de Biskra, les hommes d’Amrani, n’ont sans doute pas l’intention de s’arrêter en si bon chemin. Le court déplacement des Sétifiens en manque d’inspiration et de tirailleurs ne sera pas de tout repos. Bousculé par un capricieux calendrier changeant au gré des humeurs des décideurs, le staff technique sétifien n’aura donc pas le temps pour chambouler une escouade grippée.