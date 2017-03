Réagissez

L’opérateur de téléphonie mobile Djezzy n’est plus le sponsor majeur de l’Entente de Sétif, leader de Ligue 1.

Ce retrait, qui intervient à un moment crucial du championnat, a causé un immense préjudice moral et financier au club qui demeure, qu’on le veuille ou non, l’un des porte-drapeaux du football algérien.» Il convient, par ailleurs, de souligner qu’après le 2e titre africain arraché le 1er novembre 2014, une grande entreprise devait parrainer l’ESS, mais cette annonce faite par un membre de la FAF est restée un vœu pieux.

Ne se doutant de rien, l’Entente a continué à porter et véhiculer à travers les stades et le petit écran le sigle de l’opérateur. Mieux encore, le partenaire, qui a mis fin à notre relation, n’a pas oublié de confectionner le ‘‘calendrier 2017’’ où l’Entente figure. Afin de rétablir l’Entente dans ses droits, nous sommes obligés de saisir la justice.

Notre partenaire, qui avait pourtant accepté nos propositions pour un nouveau bail, fait, pour on ne sait quelle raison, marche arrière. Au lieu de nous aviser avant le 31 décembre dernier, date d’expiration du dernier contrat, l’opérateur qui ne mesure pas les préjudices causés au club ne nous informe qu’en février 2017. Les correspondances attestent mes propos.

Premier à mesurer l’importance du gouffre occasionné par le désengagement du sponsor, le n°1 de l’Aigle noir, Hacène Hamar, déclare en exclusivité à El Watan qu’une action en justice est intentée à l’encontre de son ex-partenaire : «Dans le but de procéder au renouvellement du contrat de sponsoring nous liant à l’opérateur, pas moins de quatre réunions ont été tenues avec les principaux responsables de Djezzy entre septembre et décembre de l’année dernière.

Ne s’attendant nullement à ce retrait qui aura à coup sûr de lourdes conséquences sur son budget, le club phare de la ville du 8 Mai 1945 est face à une grave crise financière. Son manque à gagner s’élève à 110 millions de dinars (montant versé par l’opérateur précité en 2016). Ce déficit s’est répercuté sur la gestion du club où des joueurs et membres du staff technique n’ont pas touché le moindre centime depuis des mois. La dernière sortie de Khenniche montre la gravité de la situation.

Hocine Saoud quitte l’hôpital

EHocine Saoud dit «El Hou», ancien ailier gauche de l’ES Sétif, a quitté l’hôpital de Sétif, dimanche dernier, après avoir été admis pour des soucis de santé chroniques.

Saoud devra suivre une cure de convalescence chez lui. Connu pour ses dribbles déroutants, Hocine fut formé au club légendaire de l’USMS pour lequel il est resté fidèle jusqu’en senior, avant de rejoindre l’Entente durant la saison 1976/1977 (réforme sportive).

A rappeler que ce gentleman, apprécié et toujours estimé pour ses nombreuses et immenses qualités, fut d’abord cadre de l’ENPC et, après avoir raccroché ses crampons en 1984, a été directeur administratif de l’ESS pour une longue durée.S. O.