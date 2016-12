Réagissez

La crise qui couvait dans la maison Entente est désormais étalée sur la voie publique. Les Noir et Blanc, qui devaient effectuer leur entraînement mardi soir à l’Ecole nationale des sports olympiques (ENSO) ont boycotté la séance.

Les salaires non perçus en sont la cause. La bouderie qui se répand telle une traînée de poudre frappe à la porte des autorités locales. Accompagné du chef de daïra, du président de l’APC et du DJS, le wali de Sétif Nacer Maskri s’est rendu sur les lieux où il a tenu une petite réunion avec les joueurs. Même si le président de l’ESS, Hassan Hamar, continue comme d’habitude à dissimuler certaines choses, le wali a, selon nos propres sources, rassuré et réconforté les joueurs qui seront prochainement régularisés.

D’autant que l’argent des sponsors et des subventions va renflouer les caisses du club. L’on apprend par ailleurs que la commune va, au titre du budget primitif de l’exercice 2017, verser à l’Aigle noir 25 millions de dinars. En dépit d’une situation difficile et délicate à la fois, Hamar continue à cacher le soleil avec un tamis. «Non, les joueurs n’ont pas fait grève. Le wali s’est déplacé pour les encourager à continuer sur leur lancée.

Il est vrai que certains joueurs n’ont pas été payés depuis 3 mois, mais il n’y a pas le feu en la demeure. Je dois en outre souligner que certains éléments de l’équipe sont payés jusqu’au mois de janvier 2017. Avec la rentrée prochaine d’importantes tranches de financement de nos sponsors, le problème sera plus ou moins atténué», a déclaré le n°1 de l’Entente qui a bien voulu revenir sur les cas Aroussi, Boulemdais et Saadoune, annoncés quasi partants. «Aroussi, qui ne rentre plus dans les choix du coach, a reçu les offres de deux clubs. Boulemdais n’a pas pu s’imposer.

Pour sa libération, on exige un chèque de 5 millions de dinars. Le gardien Saadoune est victime de la concurrence. Dès la semaine prochaine, les trois joueurs ne feront plus partie de l’effectif de l’Entente. Le cas Douadji est clair : recruté à titre de prêt, le joueur n’est pas concerné par le mercato hivernal, sauf s’il revient à son club d’origine le PAC. A ce sujet, la réglementation est claire. Pour ce qui est du mercato, tout dépendra de la situation d’Amokrane et Khenniche, convoités par deux clubs étrangers. S’ils partent, nous serons dans l’obligation de les remplacer», a déclaré Hamar, qui n’a pu réussir sa nouvelle diversion.