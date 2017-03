ES Sétif : Djezzy et la polémique du centre de formation

Réagissez

Le contentieux opposant l’Entente de Sétif à Djezzy, révélé par El Watan (voir notre édition n° 8042 du jeudi 9 mars 2017 page 23) est non seulement d’actualité mais prend, selon certaines indiscrétions, les allures d’une «affaire» sérieuse.

Les pouvoirs publics auraient, nous dit-on, pris en main, l’affaire. Celle-ci a, le moins qu’on puisse dire, occasionné un important manque à gagner à l’Entente sportive sétifienne. Ne s’attendant pas à l’inattendue sortie de son sponsor majeur, le leader de Ligue 1 qui s’est pourtant mis d’accord avec son partenaire pour un renouvellement de contrat pour 2017, enregistre un manque à gagner de plus de 110 millions de dinars (montant versé par l’opérateur en 2016).

Mesurant sans nul doute l’ampleur du préjudice occasionné à l’ESS, club phare de la deuxième wilaya du pays en nombre d’habitants et l’un des plus grands clubs du pays, l’opérateur de téléphonie qui ne voudrait certainement pas écorner son image et perdre des parts de marché dans le camp des inconditionnels de l’Entente, présents dans les quatre coins du pays, serait revenu à de meilleurs sentiments. Le nouveau contrat sera, nous dit-on, paraphé cette semaine, juste après le renouvellement de celui de l’USMA, l’unique formation sponsorisée par Djezzy ayant, faut-il rappeler, confectionné le «calendrier 2017» où l’Entente de Sétif y figure. Cette démarche s’apparente pour les Ententistes et les initiés, à de la publicité gratuite. Pour avoir une idée précise sur le sujet, on a pris attache avec le président de l’ESS, Hacen Hamar qui répond sans ambages : «Les gens spéculent pour rien. Sur demande de Djezzy, nous avons certes, présenté un nouveau dossier, sans plus. Pour ne pas revivre le scénario de la fin de l’année dernière, je préfère attendre la suite des événements».

C’est l’occasion aussi de remettre sur le tapis l’histoire du centre de formation dont la première pierre a été posée par le ministre de la Jeunesse et des Sports, El-Hadi Ould Ali, la semaine dernière : «Notre démarche qui vise à diversifier les sources de financement du club dérange certains. Pour la gouverne de ces gens là, l’aménagement de notre siège où nous avons réalisé trois terrains de football a coûté 70 millions de dinars dont une grande partie provient de la ressource financière de la dernière coupe d’Afrique.

A propos du futur centre de formation d’une superficie de 3,5 hectares, le MJS n’a donné aucun centime pour le projet en gestation, car on n’a toujours pas réalisé le montage financier, estimé à 370 millions de dinars. Pour clarifier les choses et mettre un terme à l’intox de nos détracteurs, les terrains d’un coût de 150 millions de dinars sont en principe à la charge de la FAF. La décision émane de l’ex-président. Le prêt de 100 millions de dinars, accordé à tous les clubs algériens pour un taux d’intérêt de 1%, est l’autre source de financement du projet, lequel aura besoin d’une autre enveloppe de 120 millions de dinars, que nous devons mobiliser», tient à expliquer notre interlocuteur.