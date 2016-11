ES Sétif : Djabou, une affaire d’argent

Réagissez

Djabou, le meneur de jeu sétifien

Le capitaine du onze sétifien, Abdelmoumen Djabou, ne se déplacera pas aujourd’hui à Bechar où son équipe joue gros.

L’ex-international n’est ni blessé ni suspendu. Il boude afin de forcer la main à la direction du club qui lui doit 1,2 milliard de centimes, soit trois salaires non perçus. Ne passant pas inaperçue, l’absence de l’ex-sociétaire du club africain, n’amenant toujours pas le plus attendu par les fans, intrigue plus d’un. Afin de camoufler la sortie du joueur qui ne donne pas l’exemple, Hamar fait, le moins que l’on puisse dire, dans la diversion.

Puisqu’il a tenté, par le passé, de dissimiler les dépassements de certains barons, il évoque l’histoire de la «pression» du public en droit de réclamer un rendement meilleur pour un «professionnel» émargeant mensuellement à plus de 225 fois le SNMG.

Plaçant son intérêt avant celui de son club employeur, Djabou qui ne risque rien, contrairement à ses partenaires sanctionnés au moindre dépassement, fait l’impasse sur un important rendez-vous. Pour revoir à la baisse une importante masse salariale ne justifiant guère le niveau et le rendement de joueurs dont la valeur marchande est à chaque fois «dopée», la direction de l’ESS vient de convoquer le «maillon faible» pour une éventuelle réduction de salaire. Ayant paraphé son contrat contre un salaire de 2 millions de dinars, l’ex-joueur du CSC, Boulemdaïs qui n’a pas bénéficié de toutes les «facilités» accordées à un autre attaquant muet depuis des semaines, est concerné par la mesure d’austérité devant toucher tout le monde.

Devant ces deux poids, deux mesures ne disant pas leur nom, une question nous taraude l’esprit : Hamar, qui a décidé de réduire les salaires de certains éléments, va-t-il élargir la mesure à Djabou, Nadji, Haddouche et les autres joueurs qui n’ont pas donné satisfaction ? Cela n’est pas évident. Pur produit club, le jeune Aroussi, ne rentrant apparemment pas dans les plans du coach, n’est pas loin de la porte de sortie lui aussi. Ce point ne laisse pas indifférents les inconditionnels des Noir et blanc qui s’expliquent mal la manière de faire des décideurs de l’ESS. Lesquels sont donc appelés à revoir leur politique vis-à-vis du produit du terroir.