ES Sétif : Chronologie d’un sacre pas comme les autres

L’ES Sétif, champion de la saison 2017-2018

Après un parcours atypique, l’Aigle noir sétifien met fin au suspense. Son dernier succès à Béjaïa scelle le sort du titre et met fin aux dernières illusions de son poursuivant immédiat, le MC Alger.

Pour les observateurs, les initiés et tous les Ententistes de Sétif et d’ailleurs, cette 8e couronne est à la fois spéciale et particulière. Assommé par les graves incidents ayant émaillé, le 18 juin 2016, la rencontre de la Champions ligue d’Afrique ESS - Mamelodi Sundowns, l’Aigle noir tombe de haut. Fomentés par de pseudo-supporters, les gravissimes incidents précipitent non seulement une élimination précoce, mais donnent un coup fatal au moral des troupes. Les caisses du club misant beaucoup sur la compétition continentale, voient dès lors rouge. Le manque à gagner se chiffre désormais en dollars.

Le cauchemardesque scénario enfonce l’Entente dans un véritable marécage. Le doute et la crainte d’un lendemain incertain s’installent dans la maison, où l’on essaie tant bien que mal de maintenir le cap. Aidé par les autorités locales, des fidèles et de son ex-coach Abdelkader Amrani consacrant du temps et de l’énergie pour remobiliser un groupe touché dans son amour-propre, Hamar reprend les choses en main. Pour épargner son groupe, il l’envoie en Tunisie.

Dure et appropriée, la méthode de Amrani est fructueuse. Puisque le collectif retrouve le calme, se remet au travail et renoue avec la vieille discipline instaurée en son temps, par Zinzin, le défunt Mokhtar Aribi, l’autre architecte des grandes conquêtes de l’Entente. Néanmoins, la démarche de Amrani n’admettant pas les interférences est sabordée par des loubards embusqués. La cabale qui ne dit pas son nom influe négativement sur les résultats, pousse l’enfant de Tlemcen à rendre son tablier. Le divorce est scellé à la fin de la phase aller. Le témoin est par la suite remis au duo Madoui-Zorgane, aidé par deux compétences, à savoir Labane (préparateur physique) et Azzedine Berarma (le préparateur des gardiens).

Le nouveau staff trouve en peu de temps la recette magique, revitalise le collectif remontant vite la pente. Au grand bonheur de ses fans admiratifs et bluffés. L’embellie est par la suite brouillée par la crise financière qui refait surface. Les conséquences de l’élimination de la Ligue des champions sont désastreuses pour la trésorerie du club. Lequel n’a toujours pas vu la couleur de la grande entreprise publique promise par les hautes sphères de l’Etat. Las d’attendre, les joueurs menacent de faire grève. La lancinante question du dû non perçu pollue le vestiaire où les nerfs sont à fleur de peau. Comme un malheur n’arrive jamais seul, le sponsor major du club, l’opérateur de téléphonie Djezzy, se retire sans crier gare. Ce retrait accentue les malheurs de Hamar obligé une fois de plus de recourir à l’APC et à la wilaya, les éternels pompiers.

L’accalmie est de courte durée, puisque à la veille de l’important rendez-vous MCA- ESS, véritable tournant de l’exercice, des «tireurs» de ficelles bien connus à Sétif, fomentent une autre embuscade déjouée par ce diable de Tembang qui signe la plus importante victoire du championnat. Le succès du 5 Juillet booste les ailes de l’Aigle qui prend de l’altitude. Cependant, la trêve de plus de 60 jours ainsi que la tâtonnante programmation créent un trou d’air dans la machine. En s’abreuvant de son légendaire second souffle, le onze retrouve sa vitalité, au grand enchantement de son mentor Hamar, qui ne va pas par quatre chemin pour donner les secrets de cette résurrection.

«Ce sacre est le plus beau depuis que je suis à la tête du club. Trouvez-moi un club en Algérie qui arrive à relever la tête après les gravissimes problèmes rencontrés juste après notre injuste élimination de la Ligue des champions d’Afrique, en juin 2016. Une année après, jour pour jour, l’Entente est de nouveau sur la plus haute marche du podium, dire qu’on a été vite enterrés.

Malgré la grave crise financière qui perdure encore et le jeu des coulisses, l’ESS est champion. Je profite de l’opportunité pour dédier ce trophée au wali, au P/APC de Sétif et aux véritables amis de l’Entente qui se reconnaîtront», a-t-il déclaré.