Réagissez

Sans crier gare, le gentleman Aïssa Guedjali, l’ex-demi-centre de charme de l’ESS des années 1960 et 1970, a quitté ce bas monde, dimanche.

Affable, courtois, gentil et respectueux, le défunt, qui a continué jusqu’à son dernier souffle à faire du vélo, sa principale activité physique, est décédé à l’âge de 73 ans. L’homme, qui a remporté de nombreux titres avec l’ESS aux côtés des défunts Arribi et Kermali, laisse derrière lui l’image d’un grand joueur, d’une personne honnête et intègre.

Après une brillante carrière, le coéquipier des Mattem, Benkari, Messaoudi, Koussim, Gagaa, Ferchichi, Kharchi, pour ne citer que ces grandes vedettes du bon vieux temps, prend pour une courte période (1989) la présidence de l’Entente, son club de toujours. Après cette expérience, l’homme qui honnissait les compromissions, les fourberies et les croche-pieds d’un football infesté par l’argent, effaçant d’un trait l’amour des couleurs, prend ses distances avec un football qui n’est pas le sien. Grand sportif durant toute sa vie, Aïssa Guedjali fait partie de la trempe des hommes qui ont marqué et écrit l’histoire de l’Entente sportive de Sétif. Aïssa Guedjali, qu’on ne va plus revoir sur son vélo, repose depuis avant-hier au cimetière El Kolli de Aïn Arnat, où il a été accompagné à sa dernière demeure par une foule nombreuse, venue rendre hommage à un des meilleurs fils de Stif… Repose en paix Si Aïssa !