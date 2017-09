ES Sétif : A l’heure des réglages…

Réagissez

L’ESS retrouvera le MCA dans un match à huis clos

Le champion en titre a bien négocié le premier round d’un exercice qui ne sera sans doute pas identique au précédent. D’autant que la concurrence sera rude cette saison.

Le recrutement effectué par certaines formations ne cachant pas leurs intentions le démontre bien. Contraint à un repos forcé, le onze sétifien a mis à profit la mini-trêve coïncidant avec les dates FIFA pour peaufiner sa préparation, améliorer la cohésion, travailler et consolider les automatismes et soigner les blessés, dont Nadji qui continue à s’entraîner en solo. La situation du joueur, qui n’a pas beaucoup joué durant la phase retour de l’exercice dernier, intrigue.

Et comme un malheur n’arrive jamais seul, l’ex-Usmiste a zappé une très grande partie de la préparation d’avant-saison. Un grand travail foncier attend le joueur qui doit patienter un certain temps avant de renouer avec la compétition officielle, au grand regret des Ententistes qui s’expliquent mal la situation d’un joueur payé à ne rien faire. Incorporé quelques minutes avant la fin du match ESS-USMH, comptant pour la première journée du championnat, le cas du néo-ententiste, le Gabonais Oumbambou, devant lui aussi faire l’impasse sur l’affiche de la 2e étape du circuit, n’arrange pas les affaires du club sétifien mettant en point de mire la rencontre devant les opposer samedi au MCA — tout auréolé par sa victoire à Biskra. Avec ou sans public, les traditionnelles confrontations entre Ententistes et Mouloudéens ont été de tout temps difficiles, compliquées et indécises.

La prochaine ne va pas faire exception à la règle. Mesurant l’importance de ces joutes pour la suite de la compétition qui ne sera pas une simple partie de pétanque, le staff technique sétifien a programmé hier une autre rencontre amicale. Les Noir et Blanc, ayant déjà affronté quatre sparring-partners, ont donné la réplique à l’USM Khenchela. Une vieille connaissance. En dehors du résultat ne comptant que pour des prunes dans pareilles circonstances, les Ententistes ont, à l’occasion, bénéficié d’un temps de jeu supplémentaire, travaillé la cohésion et testé la stratégie à appliquer samedi dans un Omar Hamadi vide. A cause de son mauvais comportement, le 12e homme sera une fois de plus sanctionné. Tant pis pour les amoureux du beau football devant payer à la place de certains énergumènes n’ayant rien à faire dans un stade de football. Intervenant quelques jours avant le premier grand choc de la saison, la répétition générale d’hier a sans doute permis au staff ententiste de jauger les capacités de son équipe qui enregistre le retour de Ziti, ayant purgé la suspension de deux matchs, suite à son expulsion lors de la fameuse demi-finale de coupe d’Algérie ayant opposé le Mouloudia à l’Entente à Bologhine.