ES Sétif 2 - Paradou AC 1 : Benayad sauve la mise

Réagissez

L’Aigle noir renoue avec le succès après une...

L’Aigle noir renoue avec le succès après une série de quatre matchs sans victoire

Stade du 8 Mai 1945 (Sétif)

Arbitres : Arab, Bioud et Benaceur

But : Amokrane (45+4’) Benayad (76’) ESS. Benayad (65’) PAC

Averts : Sidhoum et Nessakh (ESS). Bouabta (PAC).

ESS : Zeghba, Ziti, Nessakh, Saad-Rebiai, Sidhoum, Ait Ouameur (Aiboud 70’), Amokrane (Bakir 56’), Djabou, Nadji (Benayad 70’), Djahnit.

Entr. : Madoui

PAC : Moussaoui, Benkhelifa ; Arous ; Bouchina (Benayad 57’), El Melali, Chahrour (Benyoucef 82’), Gagaa, Bezzou, Bouabta, Mouali Bouzek (Benouadah78’).

Entr. José-Marie-Gomes

Les matches se suivent et se ressemblent pour le onze sétifien qui continue à broyer du noir et à jouer avec les nerfs de son fidèle public qui a, une nouvelle fois, répondu présent. La présence du 12e homme n’a pas transcendé les Noir et Blanc évoluant avec la crainte de mal faire, la qualité de l’adversaire bien organisé sur le terrain, n’a pas arrangé les affaires des partenaires de Saad qui ont attendu le temps additionnel pour secouer les filets adverses quand l’opportuniste Amokrane profite d’une faute d’inattention des défenseurs adverses. Le changement au tableau de marque n’a pas troublé les camarades de Gagaa développant un football beau à voir. Et sur une monumentale bévue de Nadji qui offre un caviar à Benayad ne se faisant pas prier pour remettre les pendules à l’heure, au grand désappointement des Ententistes pris à la gorge. Flairant le roussi, le staff technique sétifien qui a réalisé le coaching attendu, incorpore Aiboud, puis l’ex-baroudeur de Relizane, Benayad (76’) qui matérialise l’excellent centre de Ziti, donnant une nouvelle fois l’avantage à son équipe ayant joué avec le feu et passé à coté de son sujet, une fois de plus. Venus voir leur team, les supporters de l’Aigle noir découvrent une belle équipe qui n’a pas osé croire en ses chances.



Résultats : Ligue 1 - 12e J USMA - JSS 0-2

OM - JSK 0-0

USMH - USMBA 1-2

CSC - MCO 1-0

MCA - DRBT 2-1

USB - NAHD 0-0

CRB - USMB 1-1

ESS - PAC 2-1

Kamel Beniaiche