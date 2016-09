ES Sétif 0 - JS Kabylie 0 : Nul sur toute la ligne

Réagissez

Stade du 8 Mai 1945 (Sétif)

Arbitres : Mial, Bourouba et Salaouadji

Averts : Badrane, Bouchar (ESS) - Herbache, Ferhani (JSK)

ESS : Khedairia, Ziti, Lamri, Badrane, Bouchar, Ait Ouamer, Tembang, Bakir (Haddouche 69’), Djahnit, Djabou, Nadji (Boulemdais 63’)

Entr. : Amrani

JSK : Asselah, Redouani, Ferhani, Berchiche, Rial, Boulaouidet (Aiboud 90+4’), Raih, Aiboud, Herbache, Ziaya (Benkablia 73’), Yettou (Mebarki 65’)

Entr. : Mouassa

L’énorme affiche de la 4e journée n’a pas drainé la grande foule. La majoration des tickets d’accès cédés entre 400 et 500 DA le billet, en est la cause. Dire que l’absence du 12e homme pénalise fortement le club sétifien accusant à chaque match un manque à gagner de plus d’un million de dinars (600 000 DA, vacation des stadiers et 400 000 DA montant de la location du stade). Ceci dit, les 22 acteurs ont entamé tambour battant les débats qui auraient pu se matérialiser, à la demie heure de jeu, par un but pour chaque camp, mais la baraka des gardiens a prévalu. Prônant la prudence, les Kabyles qui ont commencé avec deux attaquants (Ziaya et Boulaouidet) de pointe, ferment les espaces, se regroupent autour d’Asselah, très sollicité durant le premier half qui n’a pas emballé les puristes. Gênés par le vent, les acteurs reprennent le jeu avec les mêmes intentions. Les uns attaquent, les autres défendent leur cage n’ayant encaissé aucun but en 270 minutes. N’ayant ni moyens physiques ni techniques pour tenir un match en entier, les joueurs locaux terminent difficilement une confrontation terne et insipide.