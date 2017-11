Équitation : Les cavaliers algériens s’illustrent à Tunis

Réagissez

La Fédération tunisienne des sports équestres a organisé du 1er au 5 novembre un concours international indoor de sauts d’obstacles CSI en marge de la Foire nationale de l’agriculture à Tunis. Huit cavaliers algériens et leurs montures ont représenté l’équitation algérienne à cette manifestation sportive internationale. Un concours où les Algériens se sont distingués, notamment avec la performance de Ali Boughrab et de sa jument Baladine, qui ont remporté le trophée et la médaille d’or de l’épreuve « big tour » à l’issue d’un deuxième parcours, appelé barrage, face au couple libyen Abdelouhab Litane et Calamero. Les deux sœurs Hamida et Sara Haroun, avec Royal Iris et Guerlin, ont remporté respectivement les 2e et 3e places, décrochant respectivement une médaille d’argent et une de bronze de l’épreuve médium. Il s’agissait là pour Hamida et Sara Haroun, âgées respectivement de 16 et 20 ans, de leur première compétition hors d’Algérie et en «indoor». Sara Haroun avec Guerlin a d’ailleurs maintenu sa 3e place au podium ainsi que sa médaille de bronze lors du mini Grand prix. A noter enfin les belles prestations des autres cavaliers algériens participants, à savoir Amina Toumi, Sabri Benouhiba, Abdelrahmane Hafiz et Ahmed Derrouche, qui sont allés au bout de chacune de leurs épreuves respectives.