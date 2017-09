Equipe nationale : Zetchi annonce le départ de 4 à 5 joueurs

Réagissez

Kheireddine Zetchi, président de la FAF

Le sélectionneur national, Lucas Alcaraz, bénéficie toujours de la confiance du président de la Fédération algérienne de football (FAF), Kheireddine Zetchi.

Celui-ci a déclaré, hier sur les ondes de la Chaîne 1 de la Radio nationale, que le technicien espagnol «restera en poste» jusqu’à nouvel ordre. Mais, ce n’est vraisemblablement qu’un sursis. Le nouveau patron du football national a indiqué, dans ce sens, qu’il souhaiterait «voir la touche d’Alcaraz dès le prochain match face au Cameroun», pour le compte de la cinquième et avant-dernière journée des éliminatoires du Mondial 2018, prévue le mois prochain.

En somme, pour Zetchi, il est encore trop tôt pour juger le sélectionneur national. Pour le reste, le président de la FAF a annoncé qu’il y aura du nouveau, sur le plan de l’effectif, dès le prochain stage. D’après lui, quatre à cinq éléments, parmi les cadres de l’équipe, vont dans un proche avenir perdre leur place, à cause «de la baisse de leur rendement». Tentant de donner une explication sur la prestation des Verts lors des deux défaites, en aller et retour face à la Zambie, Zetchi affirme que le problème est beaucoup plus «d’ordre psychologique».

Même après la défaite de Lusaka, alors que les Verts étaient éliminés de la course à la qualification, «ils n’ont pu se libérer». A Constantine, l’équipe était meilleure techniquement, «mais le manque de confiance a fait en sorte que les joueurs ne puissent offrir en définitive un bon match».

Pour le premier responsable de la FAF, cet état d’esprit remonterait probablement à la CAN-2017 durant laquelle l’Algérie a été éliminée dès le premier tour.

Il faut noter, en dernier lieu, que même le ministre de la Jeunesse et des Sports, Ould Ali El Hadi, a préconisé, avant-hier, le maintien d’Alcaraz en affirmant qu’ «il faut donner du temps au sélectionneur pour remettre de l’ordre dans son équipe». A rappeler que les Verts se sont inclinés, samedi dernier, à Lusaka sur le score de trois buts à un, avant de perdre, trois jours plus tard, le match retour disputé à Constantine sur le score d’un but à zéro. Les deux défaites ont «officialisé» l’élimination de l’Algérie de la course à la qualification au Mondial. A la fin du match de mardi dernier, le capitaine d’équipe, Raïs M’bolhi a déclaré qu’ «un joueur qui n’est pas prêt à 100% n’a qu’à rester chez lui». Tout cela semble indiquer que c’est un groupe partiellement remanié qui sera aligné lors de la prochaine rencontre face au Cameroun.



Attal opéré avec succès



L’international algérien Youcef Attal, qui s’est blessé mardi soir à Constantine face à la Zambie lors d’un duel, a été opéré jeudi à l’hôpital Mustapha Bacha d’Alger avec succès, comme indiqué par la Fédération algérienne de football (FAF). Attal avait subi lors de ce choc une «fracture de la pommette gauche». Le jeune joueur est rentré chez lui et devrait reprendre les entraînements sous peu. Les médecins lui ont interdit toutefois de «disputer des duels et d’avoir des contacts physiques avec d’autres joueurs».