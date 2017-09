Equipe nationale : Tardive remise en cause

Réagissez

Kheireddine Zetchi, président de la FAF

La défaite (0-1) mardi face à la Zambie accélérera-t-elle le processus de remise en cause, nécessaire, de l’équipe nationale et de toute sa composante humaine et technique ? Ce ne serait pas une mauvaise chose.

Depuis la fin du Mondial 2014 au Brésil, beaucoup de choses fonctionnent de travers. Faute d’avoir pris conscience, à temps, de la situation, la Fédération n’a pas suffisamment anticipé pour se prémunir contre le fléchissement qui a précipité l’élimination des Verts. Une timide réaction dans ce sens s’est produite mardi avant et après la rencontre au stade Chahid Hamlaoui à Constantine. La première est venue du président de la FAF, Kheireddine Zetchi, qui a prononcé un discours musclé devant les joueurs, quelques heures avant le coup d’envoi de la partie, où il a dit en substance : «Dans le football, il y a des droits et des devoirs que doivent partager et assumer les joueurs et les dirigeants. La Fédération s’est toujours bien acquittée de ses devoirs vis-à-vis des joueurs. Le contraire est-il vrai ? La réponse, chacun de vous la connaît. Jouer en équipe nationale est un honneur et un privilège partout dans le monde. Nous sommes en droit d’attendre plus et mieux de votre part.» Selon une source proche des joueurs, «quelques internationaux ont peu apprécié le discours du président. C’est la première fois depuis qu’ils sont en équipe nationale qu’ils entendent le président leur parler sur ce ton».

La défaite, quelques heures plus tard, n’a rien arrangé. Le capitaine Raïs M’bolhi a dit à peu près la même chose en conférence de presse après la rencontre : «Celui qui n’est pas prêt à 100% n’a qu’à rester chez lui. Quand l’équipe fait un match pareil, cela veut dire que les joueurs ne se donnent pas assez.» Le capitaine a tenu son rôle au risque de déplaire à certains de ses coéquipiers.

Le président Zetchi et le capitaine M’bolhi ont bousculé les joueurs à l’issue du parcours chaotique qui a plombé l’équipe nationale à la dernière place du groupe avec un seul point après 4 journées. Le discours portera-t-il ses fruits ? Premier élément de réponse le 2 octobre prochain face au Cameroun et le 6 novembre contre le Nigeria.

D’ici là, beaucoup de choses peuvent se passer. Peut-être que le staff technique en place ne survivra pas à l’élimination, que des joueurs ne seront pas retenus lors des échéances à venir...

Une chose semble acquise. Il y aura des changements à différents niveaux. Le sélectionneur et des joueurs sont les plus menacés par le lifting qui se dessine à l’horizon.