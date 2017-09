Equipe Nationale : Sursis pour Alcaraz

Réagissez

Le sélectionneur national des Verts, Lucas Alcaraz, aura désormais moins de deux mois pour remettre la sélection sur les rails. Dans le cas contraire, il devrait voir son aventure à la tête de l’équipe d’Algérie prendre fin.

Décrié au lendemain de la double défaite des Verts concédée au début de ce mois face à la Zambie en éliminatoires du Mondial Russie 2018, synonyme d’élimination, l’avenir du technicien espagnol est des plus incertains et une résiliation de son contrat par la FAF a été évoquée avec insistance. Un tête-à-tête entre Lucas Alcaraz et son boss, Kheireddine Zetchi, était des plus attendues et s’imposait surtout, pour entrevoir l’avenir des Verts et surtout celui du sélectionneur. Arrivés dimanche à Alger, Alcaraz et son agent se sont réunis, à cet effet, longuement avec le patron de la FAF, au CTN de Sidi Moussa.

Une réunion où tous les aspects du travail accompli par le technicien et son staff depuis sa nomination en avril dernier, jusqu’au revers face à la Zambie ont été passés au peigne fin. Un bilan jugé «insatisfaisant», surtout avec la double déconvenue face à la Zambie qui a mis sur le tapis l’éventualité d’une séparation à l’amiable. Une éventualité évoquée d’ailleurs lors de cette réunion, ce qui explique la présence de l’agent du technicien espagnol. C’est ainsi que, après une longue discussion, les deux parties ont convenu de poursuivre leur collaboration, mais sous conditions. Un sursis en fait pour l’Espagnol qui devra non seulement renouer avec les bons résultats lors des prochaines sorties de la sélection à l’occasion des deux derniers matchs des éliminatoires du Mondial, à commencer par le déplacement au Cameroun (7 octobre), avant la réception du Nigeria lors de l’ultime journée prévue le 6 novembre prochain.

Alcaraz sera non seulement dans l’obligation de renouer avec le succès, mais il devra aussi donner aux Verts un nouveau souffle, pour fournir du beau jeu et de bonnes et convaincantes prestations, tout en étant intransigeant avec le moindre écart disciplinaire au sein du groupe, pour pouvoir poursuivre son aventure. Au cas contraire, la FAF aura tout le loisir de se chercher un nouveau sélectionneur en mettant un terme à l’aventure de l’Espagnol, qui sait désormais à quoi s’en tenir.

Alcaraz qui a fait une visite rapide à Alger spécialement pour se réunir avec Zetchi et évoquer son avenir, puisqu’il est rentré en Espagne hier, a remis à la FAF, avant son départ, une liste élargie d’une trentaine de joueurs, en prévision du prochain regroupement des Verts, pour le 2 octobre, pour préparer le déplacement au Cameroun. Une liste qui devrait comporter plusieurs nouveautés et surtout l’absence de quelques «cadres» de l’équipe, après la décision de la FAF de mettre à la «retraite» certains internationaux.

En attendant son retour à Alger dans les prochains jours pour préparer le match face au Cameroun, Alcaraz a chargé ses deux adjoints de poursuivre la prospection au niveau local, en supervisant les matchs, comme c’était le cas le week-end dernier en suivant les matchs JSK-PAC et OM-USMBA, en passant par le quart de finale de la Coupe de la CAF entre le MCA et le Club Africain.