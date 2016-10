Réagissez

Les joueurs à l’entraînement lors de la séance...

L’équipe nationale poursuit sa préparation en prévision du match contre le Cameroun comptant pour la première journée des éliminatoires du Mondial 2018. Les Verts ont donné, hier, la réplique à l’équipe de l’USM Blida (Ligue 2) au Centre technique de Sidi Moussa (Alger).

Au cours de ce match d’application, le sélectionneur Rajevac a fait tourner tout l’effectif en alignant deux équipes chaque mi-temps. Asselah, Zeffane, Ferhani, Cadamuro, Medjani, Mesloub, Taïder, Mahrez, Soudani, Boudebouz et Brahimi. En seconde mi-temps, il a introduit le reste de l’effectif : Rahmani, Ziti, Tahrat, Khoualed, Abeid, Guedioura, Ghezzal, Benzia, Feghouli pour avoir une idée sur la forme de chaque élément. L’attaquant Slimani, qui a été ménagé lors de la séance du mardi, s’est entraîné en marge du groupe hier matin.

Tout comme le défenseur Fawzi Ghoulam. Selon une source proche de la Fédération, les blessures de ces deux éléments ne sont pas aussi grave et leur participation au match face au Cameroun n’est pas remise en cause. En tout cas ces blessures à répétition à l’approche d’un match capital n’arrangent pas les affaires de l’équipe nationale qui veut mettre fin au signe indien face aux Lions indomptables, ni celles du sélectionneur national qui n’aura pas le choix pour aligner la meilleure équipe possible.

Déjà amoindris dans l’axe central après la défection de Aïssa Mandi et Hichem Belkaroui pour blessures, les Verts vont se passer des services de l’attaquant Sofiane Hanni qui a quitté le stage pour les mêmes raisons. Le président de la FAF, Mohamed Raouraoua, lui aurait «remonté les bretelles» pour avoir participé au match de championnat de Belgique avec son nouveau club Anderlecht alors qu’il était déjà blessé.

La vente des billets a débuté hier

A cinq jours du match contre le Cameroun, la vente des billets a commencé hier après-midi au stade Mustapha Tchaker de Blida. La direction du stade a mis 22 000 tickets à la disposition des fans des Verts, a annoncé le directeur. 20 000 billets au prix de 300 DA et 2000 billets de la tribune couverte à 1000 DA, a ajouté la même source. L’opération de vente s’est déroulée dans des conditions favorables et a connu un grand engouement. Les responsables du stade Tchaker assurent que les 8 points de vente seront ouverts quotidiennement jusqu’à 19h, et ce, jusqu’à l’épuisement des billets.