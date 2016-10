Equipe nationale : Raouraoua en France pour rencontrer… Courbis

Réagissez

Mohamed Raouraoua, président de la FAF

Alors que le départ du Serbe Milovan Rajevac a été acté au lendemain de la rencontre Algérie-Cameroun comptant pour la 1re journée du dernier tour pour la qualification au Mondial 2018 qui se déroulera en Russie, la succession à la tête de la barre technique de l’EN est ouverte.

Au lendemain du départ du sélectionneur national, le Serbe Milovan Rajevac, le président de la FAF, Mohamed Raouraoua, s’est mis rapidement à la recherche de son successeur. Il a annoncé que le futur entraîneur des Verts sera désigné avant le match contre le Nigeria, prévu le 12 novembre à Uyo. Il a annoncé lors de la réunion du bureau fédéral tenue mercredi que le nouvel entraîneur suivra le match contre les Super Eagles à partir des gradins et dirigera l’équipe lors de la CAN 2017 au Gabon, début janvier prochain.

Plusieurs noms ont été annoncés, dont Domenech, Courbis et Le Guen, mais le successeur de Rajevac ne sera connu que dans les prochains jours. Cependant, on apprend que le président de la FAF se rendra dans les prochains jours en France pour rencontrer le nouveau sélectionneur des Verts. Selon une source proche de la Fédération, l’ancien entraîneur de l’USMA, Roland Courbis est le mieux indiqué pour prendre en main la barre technique de l’équipe nationale.

Il a l’expérience du continent africain, notamment pour avoir drivé le Niger et l’avoir qualifié pour la première fois de son histoire à une phase finale d’une Coupe d’Afrique des nations. Mais aussi parce qu’il connaît la majorité des joueurs. Le choix d’un entraîneur français est motivé par le fait que le désormais ex-entraîneur des Verts, Rajevac, a eu un problème de communication avec les joueurs.

Le premier responsable du football national se rendra ensuite à Libreville, via Paris, pour assister au tirage au sort de la CAN 2017, prévu le 19 octobre prochain, et préparera avec d’autres membres du bureau fédéral le séjour des Verts. Il est clair que face au Nigeria, la mission sera confiée au duo Neghiz-Mansouri.

Le sélectionneur national du Nigeria, Gernot Rohr, estime qu’il est difficile pour un entraîneur (le successeur de Rajevac) de monter une équipe en trois semaines. Mais il se méfie de la réaction des joueurs. «Ça pourrait être une motivation pour les joueurs algériens lors de la rencontre contre nous.

Je pense que les adjoints de Rajevac qui vont conduire l’équipe feront tout pour booster le groupe», a averti le technicien franco-allemand qui a réussi une première victoire à l’extérieur face à la Zambie (1-2). A noter que l’Algérie occupe la deuxième place du groupe B à deux longueurs du Nigeria, son prochain adversaire. Une défaite à Uyo hypothéquerait les chances de qualification des Verts au Mondial 2018 pour la troisième fois consécutive.