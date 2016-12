Equipe nationale : Quatre gardiens en stage

Réagissez

Le staff technique national a convoqué quatre gardiens de but du championnat national, pour entrer en stage du 11 au 13 décembre. Il s’agit de Malik Asselah (JS Kabylie), Abdelkader Salhi (CR Belouizdad), Farid Chaâl (MC Alger) et Khaïri Barki (ES Sétif).

Un mini-regroupement qui permettra à Leekens et ses adjoints de choisir les deux portiers qui accompagneront Raïs M’bolhi à la CAN-2017, prévue dans un peu plus d’un mois au Gabon. Lors de la réunion du bureau fédéral, le 19 novembre dernier, la FAF avait annoncé la participation de cinq gardiens à ce stage. Apparemment, M’bolhi, sans club, devait y participer, mais il a finalement été exempté.

Asselah a déjà été convoqué en sélection. Salhi et Chaal sont, pour leur part, les portiers de l’équipe nationale olympique. Khaïri est convoqué pour la toute première fois. Il faut noter que le gardien du MO Béjaïa, Chamseddine Rahmani, ayant pris part à l’avant-dernier stage de l’équipe nationale, n’a pas été retenu par le staff.

Un stage des joueurs locaux est également prévu une semaine plus tard, du 18 au 20 décembre. La FAF avait décidé de mettre sur pied une équipe A’ pour prendre part au prochain CHAN. C’est le staff technique national des A qui s’occupera des locaux. Les Verts seront en stage préparatoire pour la CAN du 2 au 12 janvier. Deux rencontres amicales sont prévues. Au Gabon, l’Algérie (groupe B) affrontera au premier tour la Tunisie, le Sénégal et le Zimbabwe.