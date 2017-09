Equipe Nationale : Mohamed Farès, la nouveauté d’Alcaraz

Réagissez

Comme il fallait s’y attendre, le petit «ménage» opéré par le sélectionneur national, l’Espagnol Lucas Alcaraz, au sein de la composante des Verts en prévision du match du 7 octobre prochain, face au Cameroun (5e journée des éliminatoires du Mondial de Russie-2018), devait inéluctablement donner lieu à de nouvelles tête au sein de la sélection, pour remplacer les joueurs écartés, à l’image du trio Bentaleb-Mahrez-Slimani, et ceux qui prendront leur retraite internationale, à l’instar de Medjani et Guedioura. Et parmi les nouveaux éléments que les Algériens découvriront, un jeune attaquant binational évoluant dans le championnat italien. Il s’agit du pensionnaire de l’Hellas Vérone, l’attaquant Mohamed Farès. Ce dernier a reçu officiellement sa première convocation en équipe d’Algérie. Une convocation confirmée par le club italien, qui a publié sur son site : «Première convocation avec la sélection algérienne pour Mohamed Farès. Le joueur a été sélectionné par l’entraîneur Lucas Alcaraz pour le match Cameroun-Algérie du 7 octobre à Yaoundé.» Formé à Bordeaux, Mohamed Farès enchaîne sa troisième saison avec Hellas Verone, dont il vient de renouveler le contrat pour les quatre prochaines saisons.