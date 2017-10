Equipe Nationale : Mahrez, Slimani, Bentaleb reviennent

Réagissez

Le staff technique s’est réuni samedi au Centre technique national (CTN) de Sidi Moussa pour préparer le stage et la rencontre face au Nigeria qui aura lieu le 6 novembre prochain à Constantine. Les trois membres du staff technique, Rabah Madjer (sélectionneur), Meziane Ighil et Djamel Menad (assistants) se sont réunis 2 jours après leur installation pour fixer leur choix sur l’effectif qui sera retenu pour l’ultime sortie des Verts dans le dernier tour des éliminatoires de la Coupe du monde Russie 2018. Ils ont décidé de retenir des joueurs qui figuraient sur la liste des 35 transmise il y a des mois à la CAF et la FIFA, comme le stipule le règlement de ces deux instances. La liste des 35 présélectionnés a été transmise aux parties concernées (joueurs - clubs) dès samedi. Une certitude : Ryad Mahrez, Islam Slimani et Nabil Bentaleb, qui n’ont pas été retenus lors du dernier match contre le Cameroun, figureront sur la liste pour le rendez-vous du 6 novembre 2017. Plongé dans la préparation du match contre les Super Eagles début novembre, le staff technique a prévu d’aller à la rencontre des joueurs, entraîneurs et assister aux rencontres après la fin des éliminatoires du Mondial 2018.