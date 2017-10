Equipe Nationale : Madjer sera installé jeudi

Réagissez

Le nouveau Staff -technique de l’équipe nationale, Rabah Madjer (sélectionneur national), et ses collaborateurs Méziane Ighil et Djamel Menad, seront installés dans leurs fonctions demain jeudi par le président de la fédération, Kheireddine Zetchi.

Juste après la cérémonie d’installation du staff -technique le sélectionneur Rabah Madjer animera une conférence de presse au centre technique national (CNT) à Sidi Moussa. Les trois membres du staff technique se sont réunis lundi pour plancher sur les conditions de leur mission. Les trois hommes ont passé en revue tous les aspects liés à leur engagement avec la fédération. « La réunion a été fructueuse » affirme une source proche des 3 hommes. Ils se sont quittés satisfaits de leur réunion et confiants quant à la réussite de la difficile mission qui les attend. Ils ont reçu des assurances de la part du président pour accomplir leur tâche dans de bonnes conditions.

Interrogé sur les conditions matérielles (salaires) notre source révèle « avec le président ils ont rapidement donné leur accord lorsque des réponses satisfaisantes leur ont été donné au sujet du projet, des objectifs et des prérogatives qui leur ont été conférées. Il ne reste plus qu’à négocier leur salaire. Cela ne devrait pas poser problème ».

Par ailleurs, la séparation FAF-Alcaraz est consommée. Les deux parties auraient négocié la rupture sans que le montant de l’indemnisation du désormais ex coach national ne soit dévoilé.