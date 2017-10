Equipe nationale : Madjer installé aujourd’hui

Réagissez

L’installation officielle de Rabah Madjer en tant que sélectionneur national se fera aujourd’hui à 10h au Centre technique national de Sidi Moussa.

C’est ce qu’a indiqué, hier, dans un communiqué, la Fédération algérienne de football (FAF). Le nouveau coach des Verts s’exprimera en conférence de presse juste après (11h). Dans le même ordre d’idées, l’instance fédérale a «officialisé», hier également, le départ de l’Espagnol Lucas Alcaraz. «Lucas Alcaraz n’est plus l’entraîneur de la sélection nationale algérienne de football. En ce jour, 18 octobre 2017, la Fédération algérienne de football a mis fin à ses fonctions», indique-t-on sur le site Internet de la FAF. Il faut rappeler que la décision de se séparer du technicien ibérique a été prise il y a huit jours, lors d’une réunion des membres du Bureau fédéral. Si la Fédération n’avait pas communiqué d’une manière officielle quant à son remplacement par Ma-djer, c’est probablement parce que ses responsables attendaient le règlement de la séparation avec Alcaraz. Et c’est ce qui s’est fait apparemment hier. Le travail effectué par l’Espagnol, qui avait remplacé Georges Leekens, n’a pas fait l’unanimité. Les prestations des Verts durant les trois matchs des éliminatoires du Mondial 2018 ont été plus que décevantes. A signaler que Madjer sera secondé dans sa mission par Djamel Menad et Meziane Ighil.