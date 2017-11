Equipe nationale : Les Verts entameront leur stage aujourd’hui

Réagissez

Les Verts reprennent du service sans Ghoulam ni Bensebaïni

La sélection nationale de football, sous la houlette du nouveau sélectionneur Rabah Madjer, assisté de Ighil Meziane et Djamel Menad, entamera, aujourd’hui, au Centre technique national de Sidi Moussa, son stage préparatoire pour le rendez-vous de la dernière journée des éliminatoires du Mondial 2018, face au Nigeria, prévu ce vendredi 10 novembre, au stade Chahid Hamlaoui de Constantine.

Le staff national a fait appel à 23 joueurs, dont 8 éléments évoluant dans le championnat national. Entre-temps, trois d’entre eux ont déclaré forfait pour blessures. Il s’agit de Youcef Attal (Courtrai, Belgique), Faouzi Ghoulam (Naples, Italie) et Ramy Bensebaïni (Stade Rennais, France), qui s’est blessé samedi lors du match de championnat opposant son club à Bordeaux. Ces trois joueurs ont été remplacés respectivement par Islam Arous (Paradou AC), Chamseddine Nessakh (ES Sétif) et le défenseur de l’USM Alger, Farouk Chafai. Ce qui fait que le nombre de joueurs «locaux» est désormais de 11, soit près de 50% de l’effectif. En fait, cette empoignade face aux Super Eagles ne présente aucun enjeu. L’Algérie, dernière du groupe B avec un seul point, après cinq journées, a été éliminée de la course à la qualification au Mondial, alors que le Nigeria est déjà qualifié.

A noter que les Verts disputeront, quatre jours plus tard (14 novembre), une rencontre amicale face à la République centrafricaine. En dernier lieu, il est utile de signaler que le staff n’a autorisé que Zinedine Ferhat à arriver demain au stage. Il doit disputer un match avec son club (Havre, France) aujourd’hui.