L’élimination sans gloire de la sélection nationale de football de la CAN Gabon-2017 n’en finit pas d’alimenter le débat public, où tout un chacun y va de son propre commentaire pour expliquer cette déroute et désigner les responsables.

Face à la polémique née de l’élimination prématurée de l’EN, la seule décision prise jusqu’ici par la Fédération algérienne de football (FAF) a été de mettre fin aux fonctions du staff technique sous la conduite du Belge Georges Leekens. Les débats et commentaires sur cette élimination ont encore de beaux jours devant eux et captiveront certainement l’actualité nationale. Toutefois, le parcours des Verts au Gabon et leur débâcle ne devront pas faire oublier que la vie de la sélection doit se poursuivre avec de nouvelles échéances à court terme qu’elle devra inévitablement affronter et de la meilleure des manières.

Dans tout juste quatre mois, les Verts entameront les éliminatoires de la CAN-2019, qui seront suivies deux mois plus tard par la suite des éliminatoires du Mondial Russie-2018. c’est dire que la priorité actuellement et de faire en sorte que la sélection se focalise sur ces rendez-vous importants et surtout de se prémunir en tirant les leçons de cette participation ratée au tournoi africain au Gabon et de toutes les erreurs commises plus d’une année durant avant cette CAN-2017.

A cet effet, il faudra arrêter l’ordre des priorités pour la bonne marche et dans les meilleures conditions possibles de la sélection. Dans ce sens, la première priorité sera de désigner un successeur à Georges Leekens, et éviter de faire le même casting raté. Il paraît d’ailleurs évident que la désignation d’un entraîneur compétent et de renom avec des critères bien stricts basés sur la compétence est une nécessité absolue. Un choix qui doit être bien étudié et qui émane de gens compétents et non d’une seule personne.

L’autre priorité sera de faire le bilan des prestations des joueurs pour faire le tri. Car il est évident que certains ne méritent pas leur place, et les critères de compétitivité et de compétence doivent être de mise, loin du social et de la politique du deux poids, deux mesures, avec beaucoup de talents qui n’attendent que leur chance et l’honneur de porter le maillot Algérie.

Enfin, la grosse tare qui a caractérisé la préparation des Verts durant ces dernières années et qui a été néfaste pour jauger de la qualité et de la vraie valeur de la sélection, c’était d’affronter des sparring-partners de qualité. Cela passe par la bonification des dates FIFA et ne pas craindre d’affronter les grosses cylindrées. Tous cela doit être pris en considération par la FAF et ne plus retomber dans les travers qui ont conduit à la débâcle de Franceville.