Equipe Nationale : Les joueurs du cru au compte-gouttes

La sélection nationale des locaux (A’), après une longue hibernation, a repris du service, cette semaine, en effectuant un premier stage de trois jours, qui s’est achevé mardi soir, sous la conduite du nouveau sélectionneur de l’équipe première, le Belge Georges Leekens.

Ce stage sous l’ère du technicien belge — au-delà de cette réactivation de la sélection des locaux en prévision des prochaines échéances où l’EN A’ est appelée à se préparer à faire son come-back au Championnat d’Afrique des nations (CHAN) réservé aux joueurs du cru, après avoir raté deux éditions de suite, pour prendre part aux éliminatoires du CHAN-2018 qui débuteront bientôt — avait comme objectif pour le sélectionneur de voir les joueurs du championnat national à l’œuvre, à moins d’un mois du coup d’envoi de la CAN-2017 au Gabon.

Nommé à la tête de la sélection A à la fin du mois d’octobre dernier, l’une des prérogatives de Georges Leekens est de sélectionner des joueurs pour les Verts, en se penchant sur ceux du cru susceptibles de renforcer les rangs de l’équipe nationale, d’où ce premier stage pour lequel le technicien belge a convoqué 25 joueurs, quelques jours seulement avant d’établir la liste des 23 qui défendront les couleurs nationales au Gabon.

Leekens, lors de ce premier contact avec les joueurs du cru, a tenu un discours rassurant envers ces éléments. Se disant satisfait des qualités montrées par un bon nombre de joueurs qui ont pris part à ce stage, tout en rassurant ses capés de l’EN A’ qu’il ne faisait aucune différence entre eux et ceux évoluant à l’étranger, Georges Leekens n’a pas pour autant dévoilé à son groupe les noms de ceux qui sont susceptibles de renforcer les rangs de l’équipe première et surtout décrocher une place dans la liste des 23 qui prendront part à la prochaine CAN.

Néanmoins, il est indéniable que la fameuse liste des 23 sera composée en grande partie de joueurs de la «légion étrangère». Les joueurs du cru devront une nouvelle fois se contenter de miettes et pour cause : à en croire les derniers échos parvenant du club Algérie, il n’y aurait pas plus de quatre éléments du cru qui feront le déplacement au Gabon. Quatre éléments qui ne feront de surcroît que de la figuration, puisqu’il s’agit de deux gardiens qui constitueront une doublure à Raïs M’bolhi indétronable dans la cage, et deux autres défenseurs, toujours avec la casquette de doublure.