Equipe nationale : Les joueurs découvrent le nouveau staff

Le président de la FAF a présenté le nouveau staff...

Le stage de l’équipe nationale de football préparatoire pour les deux matchs, respectivement face au Nigeria, le 10 novembre, et la Centrafrique, le 14, a débuté avant-hier soir. Auparavant, le président de la Fédération algérienne de football (FAF), Kheireddine Zetchi, a présenté aux joueurs, qui avaient intégré le Centre technique national de Sidi Moussa, en début d’après-midi, le nouveau sélectionneur national, Rabah Madjer, et ses deux adjoints, Ighil Meziane et Djamel Menad.

Celui-ci a profité de cette occasion, d’un côté, pour définir les tâches au sein du staff, notamment pour ce qui est des gardiens de but (Bouras est l’entraîneur des gardiens et Haniched son assistant), et de l’autre, pour «exhorter les joueurs à adhérer à la méthode de travail du nouveau staff et à repartir de l’avant pour reconstruire une sélection nationale conquérante».

Bien évidemment, Madjer a tenu à faire une déclaration devant les joueurs pour exprimer sa «volonté et celle du nouveau staff de travailler avec les joueurs de la sélection dans un esprit de responsabilité, de respect mutuel et de rigueur», insistant sur «la nécessité pour tout le monde de tirer dans le même sens et d’avoir pour seul objectif de servir l’Algérie».Aussitôt les présentations faites, les uns et les autres se sont mis au travail.

Quinze joueurs ont pris part à cette première séance d’entraînement. Les huit absents sont Soudani, blessé dimanche soir avec son club croate, le Dinamo Zaghreb, et qui finalement a été remplacé par Ishak Benfodil (Werder Brême, Allemagne) ; Ferhat (Le Havre), qui a disputé, avant-hier soir, une rencontre de championnat, et qui est arrivé au CTN hier matin ; ainsi que les cinq joueurs du championnat national concernés par les deux rencontres d’hier (10e journée), à savoir Ziti, Djabou et Nessakh (ES Sétif), Ferhani (JS Kabylie) et Salhi (CR Belouizdad), qui devaient intégrer le stage hier soir. Le huitième joueur est Carl Medjani, qui n’est arrivé que dans la soirée, après la séance d’entraînement.

A noter que l’Usmiste Benguit a été libéré dans la soirée en raison du décès de son père. Le joueur a indiqué néanmoins aux membres du staff qu’il comptait réintégrer le groupe au plus tard aujourd’hui. Depuis hier, Madjer est passé à deux séances d’entraînement. Le départ vers Constantine se fera demain, soit la veille de la rencontre. L’Algérie affrontera le Nigeria pour le compte de la dernière journée des éliminatoires du Mondial 2018. Cette rencontre ne présente aucun enjeu pour les Verts qui occupent la dernière place du groupe B avec un seul point. Les Super Eagles par contre (13 points) avaient officialisé leur qualification à l’issue de la précédente journée. Quatre jours plus tard, soit le 14 novembre, Mahrez et ses coéquipiers affronteront en amical la République centrafricaine.