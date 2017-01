Équipe nationale : Les deux visages des Verts

Réagissez

La sélection nationale n’a pas trop convaincu face à...

La sélection nationale de football s’est imposée samedi face à la l’équipe mauritanienne sur le score de 3 à 1, dans le cadre de sa préparation pour la CAN-2017 qui aura lieu au Gabon du 14 janvier au 5 février.

Au cours de ce match qui a permis au sélectionneur national, Georges Leekens, de voir à l’œuvre de nouveaux éléments, les Verts ont présenté deux visages distincts, comme face au Nigeria lors des éliminatoires du Mondial 2018, ce qui donne une idée sur la touche de l’entraîneur et ses orientations données durant la pause-citron.

En effet, en première période, les camarades du capitaine Mandi ont subi le jeu face à des attaquants mauritaniens très véloces, ce qui leur a valu d’encaisser un but sur penalty suite à une faute de Belkaroui.

En seconde période, les Verts, visiblement secoués par leur coach, ont en revanche bien réagi, parvenant à niveler la marque par Hanni, avant de renverser la vapeur sur deux autres buts de Bounedjah et Bentaleb. L’entraîneur national a d’ailleurs bien salué la réaction de ses joueurs en affirmant : «Je suis satisfait de notre réaction en seconde période qui nous a permis de remporter ce match.» Le coach national s’est refusé de faire un commentaire sur le rendement de certains joueurs, notamment en défense, estimant que le compartiment défensif est l’affaire de tout le groupe.

Et d’ajouter : «Nous avons encore du travail à faire. Le deuxième match face à la Mauritanie nous permettra de corriger les lacunes constatées et de voir les autres joueurs que j’ai ménagés afin qu’ils puissent mieux récupérer.» Toutefois, ce match a révélé au grand jour le talent de certains éléments sur lesquels le sélectionneur algérien pourra compter lors de la CAN-2017, à l’image d’Asselah, de Belkheiter qui a tapé dans l’œil du sélectionneur pour sa première apparition en équipe nationale, ou encore Hanni et Bounedjah qui ont ouvert leur compteur buts après avoir bénéficié d’un temps de jeu plus important que d’habitude.

Le rendement apprécié de ces joueurs ou d’autres tels que Abeid et Bensebaïni (entré en seconde période à la place de Belkaroui) sera bénéfique pour le groupe afin de créer la concurrence et «menacer» les cadres de l’équipe, voire même les pousser à faire plus d’efforts à l’avenir pour préserver leur place de titulaire au sein du onze type. Lors du second test demain (mardi), l’entraîneur va non seulement intégrer les joueurs laissés au repos, mais il devrait aligner l’équipe-type qui débutera la phase finale de la CAN.