Georges Leekens, le sélectionneur national

Le sélectionneur national, le Belge Georges Leekens, en marge du stage de la sélection des locaux (A’) qu’il a dirigé cette semaine, a tenu à éclaircir certains points relatifs à l’équipe, et plus précisément sur les objectifs qui lui sont assignés, à lui et aux Verts, en prévision de la prochaine CAN qui débutera dans moins d’un mois au Gabon.

Réfutant les propos qui lui ont été attribués, où il aurait annoncé qu’il viserait avec l’Algérie le trophée à la CAN-2017, le technicien belge a précisé, lundi soir au micro de la Télévision algérienne, qu’il n’est pas dans ses prérogatives de fixer un tel objectif, tout en indiquant qu’il ne peut susciter de faux espoirs aux supporters algériens, en estimant qu’il faut être réaliste. «Je ne suis pas du genre à promettre une Coupe du monde. Je n’ai jamais dit qu’on allait au Gabon pour gagner la CAN. J’ai dit qu’on ira à la CAN et on va tout faire, avec le maximum d’énergie qu’on a, pour réaliser le meilleur résultat possible.

Ce n’est pas mon rôle de définir un objectif. Mon rôle est de préparer mes joueurs comme il faut pour cette CAN. Je suis quelqu’un de très réaliste et j’ai les deux pieds sur terre», a-t-il expliqué. Une déclaration qui vaut son pesant d’or et qui devrait tempérer les ardeurs de ceux qui sont convaincus que les Verts devraient, et surtout auraient les moyens de viser le trophée.

Sans toutefois être défaitiste, le coach des Verts promet de préparer comme il se doit la sélection pour le tournoi africain, estimant qu’elle a les moyens de devenir une très grande équipe, sous conditions. «On peut avoir une bonne équipe et même une très bonne équipe, si on est plus efficaces devant. On ne peut pas se permettre trois à quatre buts dans un match, et on ne doit pas donner de cadeaux derrière. Le football est tellement simple. Le grand public a vu une réaction énorme de mes joueurs en seconde période (face au Nigeria, ndlr) et je crois que c’est le plus important à relever», a conclu Georges Leekens.