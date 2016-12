Équipe nationale : Leekens dévoile sa première liste de 31 joueurs

Réagissez

Le sélectionneur national, le Belge Georges Leekens, a dévoilé, hier, sa première liste composée de 31 joueurs, en prévision de la CAN-2016 qui aura lieu du 14 janvier au 5 février 2017 au Gabon.

Dans cette liste élargie, l’on enregistre la toute première sélection du joueur Idriss Saâdi, qui évolue à Courtrai, en Belgique, et dont on dit beaucoup de bien. Mokhtar Belkhiter du Club Africain fait aussi ses premiers pas en sélection. On note également l’arrivée de deux nouveaux éléments évoluant dans le championnat national, à savoir l’Usmiste Mohamed Benyahia et le Mouloudéen Ayoub Azzi. Le staff technique national a également rappelé des joueurs ayant déjà porté les couleurs nationales, à l’instar de Djamel Eddine Mesbah, Rabie Meftah, Ramy Bensebaïni ou encore Ishak Belfodil, qui est en train de briller au Standard de Liège.

Par contre, l’on note l’éviction de l’attaquant Sofiane Henni, à qui l’on n’a jamais donné sa chance, que ce soit sous la coupe de Christian Gourcuff, Milovan Rajevac ou encore Georges Leekens, qui a coaché une seule fois les Verts face au Nigeria. Les joueurs Belkalem et Halliche, qui ont pris part au Mondial brésilien, n’entrent a priori pas dans les plans de l’ex-sélectionneur tunisien. Le joueur d’Angers, Mehdi Tahrat, a lui aussi été écarté du groupe après avoir effectué le dernier voyage au Nigeria. Ryad Boudebouz a déclaré forfait après son opération du ménisque.

Il faut savoir que cette liste de 31 joueurs sera réduite à 23 éléments avant le départ des Verts pour le Gabon. Les camarades de Saphir Taïder entreront en stage à partir du 2 janvier prochain au Centre technique national de Sidi Moussa. L’Algérie jouera un premier match amical, le 7 du même mois sur la pelouse du stade Mustapha Tchaker de Blida, face à la Mauritanie. La délégation algérienne ralliera le Gabon le 12 janvier à bord d’un vol spécial. Pour rappel, les Verts évolueront dans le groupe B au Gabon. Ils affronteront respectivement le Zimbabwe, la Tunisie et le Sénégal.