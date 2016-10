Équipe nationale : Le vestiaire se révolte contre Rajevac

Réagissez

Les jours de Milovan Rajevac à la tête de la sélection sont-ils comptés ?

Cette hypothèse est d’actualité après les événements qui ont marqué l’avant-match Algérie-Cameroun et le forcing que des parties exercent sur le président de la Fédération, Mohamed Raouraoua, pour mettre fin à la mission du sélectionneur. Au lendemain de la décevante prestation contre les Lions Indomptables sanctionnée par un nul (1-1) qui hypothèque les chances de qualification des verts à la coupe du monde Russie 2018, le scénario prenait plus de force.

Des joueurs mécontents de leur sort, relégués au statut de remplaçant, ont fait savoir leur mécontentement et désapprobation à qui de droit. A priori, le vestiaire où une grande partie des joueurs se sont rebellés contre les choix du coach. Dans la soirée de dimanche, des joueurs ont retrouvé la voix pour tirer sur le sélectionneur. Des cadres ont pris langue, dimanche soir, avec le président de la fédération pour lui signifier leur mécontentement à l’égard du «bakouche» (muet), sobriquet dont il est affublé à Sidi Moussa.

Hier, le président de la fédération et le sélectionneur ont eu un tête-à-tête à Sidi Moussa. Même si rien n’a transpiré de ce conclave, il semble que le premier, fort de ce que des joueurs lui ont dit, aurait recadré le coach, appelé à partir du prochain stage à être plus à l’écoute des joueurs. Est-ce à dire qu’il va renoncer à quelques-unes de ses prérogatives ? En fin d’après-midi d’hier, une rumeur a fait état d’une prochaine séparation à l’amiable entre la fédération et le coach serbe. Lorsque le vestiaire se révolte contre un entraîneur, le sort de celui-ci est scellé.