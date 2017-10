Réagissez

La rencontre amicale des Verts face à la République centrafricaine a été confirmée par la Fédération algérienne de football, hier, sur son site internet. Elle se jouera le 14 novembre au stade du 5 Juillet d’Alger.

«Les Fauves seront en stage à Sétif dès lundi 6 novembre, et prendront part à un premier test dans la semaine face à un club des environs, avant de s’envoler dimanche pour Alger», a indiqué la Fédération centrafricaine de football. Les Centrafricains séjourneront au Centre de préparation olympique El Bez. La République centrafricaine prépare la prochaine journée des éliminatoires de la CAN-2019.

Lors de la première journée, les Fauves se sont imposés face au Rwanda (2-1). Les Verts, éliminés du Mondial 2018 à l’issue de la quatrième journée, préparent le même rendez-vous. Mais avant de jouer face aux Centrafricains, ils affronteront le Nigeria, le 10 novembre, au stade Hamlaoui de Constantine, pour le compte de la dernière journée des éliminatoires du Mondial russe.

Un match sans aucun enjeu pour les deux équipes. Si l’Algérie occupe la dernière place du groupe B avec un seul point, le Nigeria est leader avec 13 points. Pour cette rencontre, le nouveau staff technique, dirigé par Rabah Madjer, a multiplié les contacts avec les joueurs, notamment ceux ayant de fortes chances de rater le stage pour blessures, à l’image de Boudebouz, Saadi ou Taider.

Selon toute vraisemblance, la liste sera finalisée et publiée aujourd’hui. Le stage des Verts débutera le 6 novembre. Le groupe se rendra à Constantine le 9, soit la veille du match, avant de rentrer à Alger juste après la rencontre. Pour la problématique du match de mise à jour de la 6e journée entre le MCA et l’USMA prévu le 7 novembre, des discussions ont été entamées avec le président de la LFP, Mahfoud Kerbadj, afin de trouver une solution si jamais l’un des deux clubs est concerné par la convocation de trois de ses joueurs ou plus. En dernier lieu, il faut signaler que jusqu’à hier en fin d’après-midi, le Nigeria n’avait pas encore confirmé sa date d’arrivée en Algérie.