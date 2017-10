Réagissez

Le retour de Feghouli en sélection est très attendu pour...

Les joueurs de l’équipe nationale de football ont rejoint, hier, le Centre technique national de Sidi Moussa à l’occasion du stage préparatoire pour le match face au Cameroun, comptant pour les éliminatoires du Mondial 2018, prévu samedi à Yaoundé.

Contrairement aux fois précédentes, ce regroupement n’a été marqué par aucun retard. Le plus gros des convoqués est arrivé à Alger dans la matinée. Il s’agit des locaux ainsi que de M’bolhi, Bensebaïni, Soudani, Daham, Brahimi, Ghezzal, Belfodil, Taïder, Ferhat et Cadamuro. Mandi, Hanni et Feghouli ont, par contre, rejoint l’Algérie en début d’après-midi. Les derniers qui devaient prendre leurs quartiers, en fin d’après-midi, au CTN sont Ghoulem et Mohamed Farès, les deux éléments évoluant en Italie.

Le sélectionneur national, Lucas Alcaraz, s’est montré apparemment intransigeant quant au respect des délais accordés aux joueurs pour rejoindre le stage. Même ceux qui sont blessés, à l’image de Ghoulem, qui avait quitté le terrain, avant-hier, lors du match de son club Naples contre Cagliari à la 87’, en raison d’une «fièvre», est obligé de se présenter devant le staff médical.

En somme, une première séance d’entraînement a été effectuée hier en début de soirée. Une autre est programmée pour aujourd’hui sur le même lieu. Le manager général de l’équipe et membre du bureau fédéral, Hakim Medane, s’est, quant à lui, déplacé vers le Cameroun hier afin de préparer l’arrivée des Verts. Ceux-là devront partir demain à bord d’un vol spécial d’Air Algérie.

Il faut rappeler que le sélectionneur national avait convoqué, pour ce stage, 23 joueurs, dont quatre nouveaux, en l’occurrence Farès, Moussaoui, Bedrane et Meziane. Il y a aussi deux autres joueurs présents au regroupement en tant qu’invités. Il s’agit de Houari Baouche et Imadeddine Boubekeur de l’O Médéa. Alcaraz a également «rappelé» quelques éléments, à l’image de Feghouli mais surtout Cadamuro.

Pour le staff, ce rendez-vous face au Cameroun, sans aucun enjeu, puisque les deux équipes sont officiellement éliminées du Mondial, représente une occasion pour tester de nouveaux éléments. A l’issue de la 4e journée, l’Algérie occupe la dernière place du groupe B, composé aussi du Nigeria et de la Zambie, avec un seul point.