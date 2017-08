Équipe nationale : Le groupe au complet

Réagissez

Les joueurs algériens poursuivent leur préparation au...

L’effectif de la sélection nationale de football est presque au complet puisqu’il ne manque à l’appel que Rachid Ghezzal, qui devrait rejoindre ses coéquipiers au Centre technique national (CTN) de Sidi Moussa aujourd’hui. Le joueur de l’AS Monaco (France) a été autorisé par le staff technique à arriver au stage préparatoire pour la double confrontation face à la Zambie, pour le compte des éliminatoires du Mondial 2018, en retard en raison d’un «problème familial», avait indiqué la FAF. Yacine Brahimi et Nabil Bentaleb ont atterri à Alger hier matin. Le décalage de leur arrivée est dû à des «perturbations dans leurs vols de correspondance», a signalé l’instance fédérale. Finalement, seuls 17 joueurs, y compris les deux invités, Kamel Belarbi (USM El Harrach) et Oussama Darfalou (USM Alger), ont pris part à la séance d’entraînement de lundi. Sofiane Hanni, Aïssa Mandi, Riyad Mahrez, Hilal Soudani et Raïs M’bolhi ne sont arrivés qu’en début de soirée.

Le sélectionneur national, Lucas Alcaraz, a disposé finalement de la quasi-totalité de son effectif, surtout pour ce qui est de son ossature, lors de la séance d’entraînement d’hier après-midi. Il a programmé un entraînement physique, une séance vidéo et un entraînement tactique. Le coach devra animer aujourd’hui une conférence de presse afin de donner des indications sur le déroulement du stage et la forme de quelques joueurs, notamment le gardien M’bolhi qui s’est blessé, samedi dernier, avec son club, le Stade Rennais (France).

L’équipe nationale s’envolera vers Lusaka, la capitale zambienne, demain à partir de 11h, via un vol spécial d’Air Algérie. Le vol durera huit heures environ. Il est utile de rappeler, en dernier lieu, que le match Zambie-Algérie, comptant pour la troisième journée des éliminatoires du Mondial 2018, est prévu ce samedi, à Lusaka, à partir de 14h (heure algérienne). Le match retour (4e journée) se jouera, quant à lui, mardi 5 septembre au stade Hamlaoui de Constantine, à 20h45. L’Algérie occupe la dernière place du groupe B avec un seul point, en compagnie de la Zambie. C’est le Nigeria qui est en tête du classement avec 6 points, suivi du Cameroun, deuxième avec 2 points.