Equipe nationale : La liste des blessés s’allonge

Réagissez

Après avoir boité pendant de longues minutes, Bensebaini a...

Le défenseur international algérien, Ramy Bensebaini, s’est blessé, avant-hier en début de soirée, lors du match du championnat français opposant son club, le Stade Rennais à Bordeaux.

Le joueur a été remplacé à la fin de la première mi-temps, après avoir ressenti des douleurs pendant plusieurs minutes. Le club n’a pas, pour l’instant, donné de détails concernant la nature de sa blessure, et par conséquent la durée de son absence sur les terrains.

A cet effet, il y a fort à parier qu’il ne pourra pas prendre part au match de l’équipe nationale de la dernière journée des éliminatoires du Mondial 2018, prévu à Constantine, le 10 novembre, et éventuellement à la joute amicale qui opposera les Verts à la République centrafricaine, le 14 novembre, au stade du 5 Juillet à Alger.

Si son forfait se confirme, l’ancien pensionnaire du Paradou AC sera le troisième élément convoqué par le nouveau sélectionneur Rabah Madjer à faire l’impasse sur ce prochain stage qui débutera demain au CTN de Sidi Moussa, après les deux autres défenseurs, Faouzi Ghoulam (ligament croisé) et Youssef Attal (genou). Un problème pour le compartiment défensif auquel le nouveau staff devra trouver des solutions. Déjà, suite au forfait de Ghoulam, qui selon ses médecins devrait reprendre le travail au plus tôt dans trois mois, et Attal, le sélectionneur avait convoqué Islam Arous (Paradou AC) et Chemseddine Nessakh (ES Sétif) pour les remplacer.

Il est à rappeler, évidemment, que le prochain match face au Nigeria est sans aucun enjeu. L’Algérie (groupe B) est déjà éliminée du Mondial 2018, alors que les Super Eagles ont officialisé leur qualification à l’issue de la précédente journée. Il s’agit beaucoup plus d’un stage préparatoire pour les prochains rendez-vous officiels, notamment les éliminatoires de la CAN-2019 dont la prochaine journée (deuxième) est prévue en mars 2018. En dernier lieu, il est à signaler que Rabah Madjer devrait animer une conférence de presse cette semaine, même si la FAF n’a pas encore communiqué la date de sa tenue.