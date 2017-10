Réagissez

La titularisation du gardien de l’équipe nationale, Raïs M’bolhi, lors des prochains rendez-vous, risque de ne plus être certaine avec l’arrivée du nouveau staff technique.

Mohamed Haniched, qui «travaillera en étroite collaboration» avec l’entraîneur des gardiens de but, Aziz Bouras, comme l’avait affirmé le sélectionneur national, Rabah Madjer, jeudi dernier, indique que même si le portier du Stade Rennais «a beaucoup donné à la sélection», il est «insensé» de cocher à chaque fois son nom dans le onze de départ alors qu’il ne joue que rarement en club. Dans une déclaration faite à l’agence officielle, celui-ci estime qu’il est temps de procéder à une «véritable révolution dans le choix des gardiens de but». D’après lui, la chance devrait être donnée à d’autres gardiens, à commencer par Mohamed Lamine Zemmamouche (USM Alger) qui a pris ses distances avec la sélection depuis un moment déjà. Il faut dire que la titularisation de M’bolhi a fait polémique ces deux dernières années à cause de son faible temps de jeu. Ayant joué dans pas moins de huit pays depuis le début de sa carrière professionnelle, le gardien de l’équipe nationale a fait de moins en moins d’apparitions depuis 2016, sa deuxième année chez Antalyaspor avec lequel il s’est engagé depuis son retour des Etats-Unis. Le club turc a même rayé son nom de l’effectif professionnel. En janvier 2017, M’bolhi s’est engagé avec le Stade Rennais sous la houlette de Christian Gourcuff qui le connaît bien. Depuis, il n’a joué qu’une seule rencontre en tant que titulaire. Zemmamouche, lui, éternel numéro deux donc de la sélection, avait estimé qu’il ne devrait plus figurer dans l’effectif des Verts. Ainsi, avec l’arrivée de ce nouveau staff, il est fort à parier que cette situation va changer dans un proche avenir.