Équipe nationale : L’unique scénario pour aller en Russie

Les Verts n’ont plus leur destin entre leurs mains pour la...

Les chances des Verts d’aligner une troisième participation de suite à un Mondial se sont amenuisées, avant-hier, après la lourde défaite face au Nigeria (3-1), leader du groupe B, avec 6 points désormais.

Après deux journées, l’Algérie se retrouve à la quatrième place avec un point seulement — le nul à domicile face au Cameroun, lors de la première journée — en compagnie de la Zambie, qui a arraché, avant-hier également, un précieux nul face aux Lions Indomptables chez ces derniers.

Un début des éliminatoires des plus catastrophiques synonyme d’une quasi-élimination de la Coupe du monde de 2018, même si mathématiquement les Verts sont toujours en course. Il faudra un véritable miracle pour voir Feghouli et ses coéquipiers aller en Russie.

Certains amoureux de l’équipe nationale ont commencé, juste après la fin du match, de faire une comparaison avec la situation de l’Egypte lors du troisième tour des éliminatoires du Mondial 2010. Les Pharaons avaient commencé par un nul à domicile (1-1) face à la Zambie et une défaite en Algérie, lors de la deuxième journée (3-1). L’Algérie était leader avec 4 points, en compagnie de la Zambie, après les deux premières journées.

Par la suite, l’Egypte avait aligné 3 victoires, respectivement face au Rwanda en aller et retour, et en Zambie. Au même moment, l’Algérie avait fait de même face à la Zambie et le Rwanda en aller et retour. Les deux équipes étaient à trois points d’écart, l’Algérie avec 13 et l’Egypte avec 10, avant le dernier match qui les a opposées au Caire. Et ce sont les Egyptiens qui l’avaient emporté. L’Algérie ne s’était qualifiée au Mondial qu’après le match barrage disputé à Oum Dourman (1-0).

A vrai dire, la comparaison n’a pas lieu d’être. Aujourd’hui, le Nigeria mène la danse avec 6 points et non 4. De plus, la qualité des adversaires n’est pas la même. Pour que l’Algérie se qualifie dans ces actuelles éliminatoires, il faudrait qu’elle réussisse ses quatre sorties restantes et que le Nigeria fasse au moins deux faux pas avant le dernier match face à l’Algérie.

Le scénario idéal serait que lors des deux prochaines journées, programmées durant la semaine allant du 27 août au 3 septembre 2017, le Nigeria et le Cameroun se neutralisent (nul dans les deux matchs ou une victoire pour chacun chez lui) lors de leurs deux confrontations en aller et retour. Au même moment, l’Algérie doit remporter ses deux matchs face à la Zambie (aller et retour) et par la suite face au Cameroun chez ce dernier lors de la 5e journée. Et au cours de l’ultime journée, les Verts doivent s’imposer, sur leur terre, face au Nigeria. En somme, les Algériens sont obligés de remporter leurs quatre matchs restants et cela ne suffira pas puisque le Nigeria et le Cameroun doivent se neutraliser lors des deux prochaines journées. Bien évidemment, un tel scénario n’a presque pas de chance d’aboutir.

Les trois adversaires des Algériens d’aujourd’hui ne sont pas faciles à jouer. Avant-hier, la Zambie a failli s’imposer au Cameroun. Ce n’est plus une équipe qu’on peut vaincre facilement chez elle. En somme, à l’heure actuelle, responsables, membres du staff et joueurs de l’équipe nationale devraient beaucoup plus se soucier de la prochaine Coupe d’Afrique des Nations, prévue en janvier au Gabon. L’objectif assigné au nouveau coach, Georges Leekens, est d’atteindre le dernier carré. Au vu de la prestation du groupe face au Nigeria et surtout les failles remarquées, notamment sur le plan défensif, il faut dire que beaucoup de travail attend le Belge.