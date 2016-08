Équipe Nationale : L’ère Rajevac commence

Réagissez

Premier entraînement des Verts sous la conduite de Milovan Rajevac

La sélection nationale de football a repris du service, lundi soir, en prévision de son ultime match des éliminatoires pour la CAN-2017 qu’abritera le Gabon, en janvier prochain, en affrontant, dimanche à 20h30 au stade Tchaker de Blida, la modeste sélection du Lesotho.

Un match sans enjeu, mais qui revêt une importance capitale pour les Verts.Et pour cause, sans enjeu dans la mesure où les Verts ont déjà composté leur ticket pour le Gabon, et que le Lesotho n’a plus rien à espérer en étant déjà éliminé. Mais important puisqu’il signe les débuts effectifs du nouveau sélectionneur de l’équipe d’Algérie, le Serbe Milovan Rajevac, qui a succédé en juin dernier au Français Christian Gourcuff, dont le contrat a été résilié à l’amiable, à sa demande, en mars dernier.

C’est en effet le début de l’ère Rajevac avec les Verts, lui qui a officiellement entamé sa mission, lundi dernier, par une première prise de contact avec les joueurs sélectionnés, lors d’une réunion au CTN présidée par le patron de la FAF, Mohamed Raouraoua, à laquelle a assisté le duo Neghiz-Mansouri maintenu au sein du staff technique national.

Une prise de contact suivie de la première séance d’entraînement des Verts sous la conduite du technicien serbe. Une séance qui a vu la présence de 21 des 23 éléments convoqués pour ce stage avant la confrontation face au Lesotho, et un groupe qui devait être au complet, hier soir, pour la deuxième séance d’entraînement de la sélection avec l’arrivée attendue de Yacine Brahimi (FC Porto) et Hichem Belkaroui (ES Tunis).

Premier regroupement donc pour Rajevac, en prévision du premier match qu’il dirigera à la tête de la sélection, dimanche face au Lesotho, qui lui permettra de bien cerner son groupe en l’absence d’enjeu dans cette rencontre, et qui servira surtout à préparer l’entame des éliminatoires du Mondial 2018 en Russie et le très attendu choc de ce troisième et dernier tour des éliminatoires, le 9 octobre prochain face au Cameroun, premier adversaire de l’Algérie dans le groupe B, avant d’affronter le Nigeria et la Zambie dans le groupe de la mort.

Voilà donc où résident l’enjeu et l’objectif du Serbe pour ses débuts à la tête de la sélection, d’où son souhait de débuter sa mission par une victoire face au Lesotho, pour se mettre dans le bain et dans les meilleures dispositions avant l’entame de la campagne du Mondial 2018.