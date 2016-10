Équipe nationale : Hanni forfait remplacé par Benzia

Réagissez

Moins de 24 heures après le départ du défenseur Belkaroui, c’est l’attaquant Sofiane Hanni, évoluant dans le club belge d’Anderlecht, qui déclare forfait pour blessure.

Des examens médicaux ont été effectués hier matin, et le staff médical a conclu que le joueur ne pourra pas être apte pour le match face au Cameroun. Le sélectionneur national, Milovan Rajevac, a rappelé, à cet effet, le pensionnaire du club français de Lille, Yacine Benzia pour le remplacer. Celui-ci était absent de la liste des 24 communiquée par le coach la semaine passée.

Benzia figure dans l’effectif des Verts depuis le début de l’année. Dès l’entame de la saison, il a pris part, avec son club, à 3 rencontres dont 2 en tant que titulaire. Il a joué 153 minutes. Le forfait de Hanni survient après celui de Belkaroui.

Si en attaque les choses ne semblent pas présenter de problèmes pour le technicien étant donné que Hanni n’était pas un élément important dans un compartiment offensif assez bien fourni, celle de Belkaroui, quoique prévisible, met Rajevac dans la difficulté dans la mesure où il devra faire déjà sans Mandi, blessé aussi. Belkaroui a été libéré officiellement hier. Il n’a pas été remplacé. Le technicien serbe compte trouver des solutions avec les éléments dont il dispose. Le match amical que disputeront les Verts aujourd’hui face à l’USM Blida (Ligue 2) donnera un aperçu sur les intentions du sélectionneur.

On parle d’ores et déjà de plusieurs solutions, dont l’une présente même une paire axiale Medjani-Guedioura. En tout cas, il y a trois défenseurs axiaux dans l’effectif, à savoir Khoualed, Tahrat et Cadamuro. Rajevac veut se donner le temps qu’il faut avant de prendre une décision à ce sujet. Il faut rappeler que l’équipe nationale affrontera ce dimanche, au stade Mustapha Tchaker de Blida, le Cameroun, dans le cadre de la première journée des éliminatoires du Mondial 2018. Les deux autres équipes du groupe B sont le Nigeria et la Zambie qui s’affronteront samedi.