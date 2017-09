Equipe Nationale : Halliche de retour

Réagissez

Le défenseur central au GD Estoril-Praia (Portugal), Rafik Halliche, est de retour en sélection après près de trois ans d’absence, et retrouvera les Verts à partir de ce lundi, à l’occasion du stage qu’effectuera l’équipe nationale en prévision du match du 7 octobre prochain face au Cameroun.

Annoncé comme convoqué pour ce match, l’information a été confirmée hier par le club portugais à travers un tweet. Halliche, dont la dernière apparition avec les Verts remonte à la CAN-2015, sous la conduite du Français Christian Gourcuff, fait ainsi son come-back en sélection après plus de deux ans d’absence. Un retour quelque peu étonnant, d’autant plus que l’ex-central du NAHD a dépassé la barre des 30 ans (31 ans) et qu’il n’a plus rejoué en sélection depuis près de trois ans. Un retour qui intervient de surcroît au moment où la Fédération évoque un changement et surtout un rajeunissement de la sélection pour les prochaines échéances, à court et long termes. Néanmoins, cette convocation confirmée par le club portugais, après celle de Mohamed Fares (Italie), dénote bien qu’un remaniement conséquent sera opéré par Lucas Alcaraz dans la liste des 23 joueurs qui auront à se déplacer à Yaoundé pour en découdre avec le Cameroun, en match de la 5e et avant-dernière journée des éliminatoires du Mondial Russie-2018.

Par ailleurs, il est notable de signaler qu’au moment où nous mettons sous presse et à deux jours du début du regroupement des Verts au CTN de Sidi Moussa en prévision de ce match, le sélectionneur national et la FAF n’ont toujours pas communiqué la liste des convoqués, dont on connaît certains noms et surtout ceux qui n’y seront pas.