Equipe Nationale : «Habemus Papam ?»

Troussier, en contact ces dernières heures avec Raouraoua, devrait...

Le nom du successeur de Milovan Rajevac devrait être connu aujourd’hui, selon le président de la Fédération algérienne de football (FAF), Mohamed Raouraoua.

Le bureau fédéral a été convoqué pour ce motif aujourd’hui. Il validera le choix, et ainsi la page Milovan Rajevac sera définitivement tournée. Le président de la Fédération, qui s’est occupé des contacts, a hermétiquement fermé les voies pour que personne ne puisse savoir qui sera l’heureux élu. Cela n’a pas empêché la sortie de quelques noms, entre autres ceux de Le Guen, Perrin, Courbis, Wilmots et… Philippe Troussier dont le nom est revenu avec insistance au cours des dernières heures.

Son silence — il a pointé aux abonnés absents avant-hier et hier, il n’a pas décroché son téléphone alors qu’habituellement il le fait avec amabilité et courtoisie — n’a fait que renforcer la conviction de tous ceux qui pensent que ce sera lui le prochain sélectionneur. Hier, Raouraoua et Troussier ont échangé des mails dont le contenu n’a pas été dévoilé. Probablement qu’ils avaient trait (les mails) au poste en attente d’un candidat.

Philippe Troussier offre l’avantage de connaître le football africain puisqu’il a dirigé de nombreuses sélections du continent, c’est un coach très apprécié par les joueurs ; il est français, donc la barrière de la langue ne se posera pas, et enfin c’est un entraîneur qui ne se laisse pas marcher sur les pieds. C’est Halilhodzic dans un autre style. Reste à savoir s’il sera choisi.

Raouraoua piste également un Bosniaque qui maîtrise parfaitement le français. Tout le monde pense évidemment à Safet Susic, mais selon le manager de ce dernier ce ne sera pas lui. Il s’agirait plutôt d’un technicien qui lui a été proposé par un ancien sélectionneur des Verts. Les prétendants sont toujours nombreux, mais il y aura un élu à l’arrivée.

Toutefois, il se peut — et c’est très possible — que le sélectionneur soit un homme dont le nom n’a pas été cité une seule fois ces derniers jours. Alors, en attendant, tous les regards restent braqués sur la toiture du château de Sidi Moussa d’où s’échappera la fumée blanche qui annoncera «Habemus Papam», c’est-à-dire «Nous avons un pape». En attendant la fumée blanche ou grise (le pape n’est pas encore choisi), il faudra prendre son mal en patience.