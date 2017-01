Réagissez

La défaite des Verts face à la Tunisie, jeudi, pour le compte de la deuxième journée de la CAN-2017, a remis sur la table le débat sur la capacité du technicien belge à hisser la sélection au plus haut niveau.

Certains estiment que Georges Leekens n’a pas eu le temps pour mettre en place sa stratégie et redorer le blason de l’équipe nationale. Ceux qui appuient cette thèse sont plutôt favorables à la stabilité et la continuité dans le travail car, selon eux, la sélection nationale est en train de faire les frais de l’instabilité chronique au niveau du staff technique avec trois changements en moins d’une année.

D’autres pensent que Georges Leekens ne présente pas le profil idéal pour conduire la sélection nationale à bon port. En trois matches officiels disputés jusque-là, l’équipe nationale a perdu par deux fois et fait match nul contre le Zimbabwe grâce au talent de Mahrez et à la baraka de M’bolhi. Ses changements opérés au cours du match et ses choix tactiques sont très critiqués. La liste des 23 joueurs convoqués pour la phase finale a également fait l’objet d’analyses contradictoires, surtout en l’absence des cadres, à l’image de Medjani et Feghouli, qui auraient pu constituer une solution grâce à leur expérience du haut niveau. Face à la Tunisie, pourtant, Leekens a affirmé qu’il connaissait bien son ancienne équipe, mais sur le terrain, c’est son homologue Henry Kasperczak qui a pris le dessus grâce à une meilleure lecture de jeu.

De Franceville, des échos font état de son départ après la CAN-2017 dans l’espoir de trouver un autre entraîneur en mesure de rattraper le retard pour les prochaines échéances. Des divergences auraient éclaté entre lui et l’ancien capitaine des Verts, Madjid Bougherra, appelé à renforcer le staff technique pour le rôle d’intermédiaire entre l’entraîneur en chef et les joueurs. Selon la même source, Georges Leekens, qui a signé un contrat jusqu’en 2019, pourrait céder face à la pression et la machination «machiavélique» de l’entourage, surtout s’il ne parvient pas à qualifier l’équipe nationale aux quarts de finale. Rappelons que l’objectif qui lui a été assigné par la Fédération était d’atteindre au moins le dernier carré.