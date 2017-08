Equipe nationale : Farid Boulaya, futur Vert

Réagissez

Hakim Medane, membre du bureau fédéral, en compagnie du...

Le joueur binational, Farid Boulaya, va bientôt rejoindre l’équipe nationale de football.

Selon la Fédération algérienne de football (FAF), celui-ci, qui évolue actuellement dans le club espagnol de Gérone FC (Liga), «a affiché sa volonté et son désir ardent de porter le maillot national». C’est le membre du bureau fédéral, Hakim Medane, qui est allé en Espagne à la rencontre du joueur.

La visite a eu lieu mercredi passé, indique-t-on de même source. «Hakim Medane a exposé les grandes lignes de la politique technique de la fédération, mais aussi et surtout du projet de la sélection», a signalé la Faf qui a indiqué que Boulaya devait rejoindre la sélection algérienne «il y a quelques années déjà», puisqu’«il était dans les plans de la sélection nationale olympique». Mais, «une méchante blessure l’en a empêché». Agé de 24 ans, Boulaya a évolué à Istres entre 2011 et 2015 en Ligue 2 puis en National durant la saison 2014-2015. L’exercice suivant, il a été transféré à Clermont Foot. Il part par la suite à Bastia, en Ligue 1, au début de la saison passée, mais il joue peu à cause d’une blessure.

Durant l’été, il a signé un contrat de trois ans avec le club espagnol de Gérone. Boulaya espère relancer sa carrière en Liga. Il faut noter que la Fédération algérienne compte «approcher» d’autres éléments évoluant en Europe. Selon l’instance fédérale, «Boulaya fait partie d’une short-list de joueurs que Hakim Medane compte rencontrer en vue d’un renfort pour la sélection». A rappeler que le sélectionneur national, Lucas Alcaraz, a convoqué 23 joueurs en prévision de la double confrontation face à la Zambie, pour le compte des éliminatoires du Mondial 2018, prévue début septembre.

Dans la liste de Lucas Alcaraz figure Sofiane Daham (FC Sochaux/France), âgé de 21 ans, convoqué pour la première fois en sélection algérienne. Sur les 23 joueurs, seuls trois, dont un gardien, évoluent dans le championnat national.