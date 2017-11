Équipe nationale : Des matchs amicaux pour…«rien» !

Réagissez

La sélection algérienne de football a bouclé sa campagne du Mondial 2018 par un match amical joué, mardi dernier, face à la République centrafricaine, sur une victoire acquise au stade du 5 Juillet avec le score de 3 à 0.

Eliminée du Mondial 2018 comme étant la plus mauvaise nation du groupe B des éliminatoires de la zone africaine, beaucoup d’Algériens n’arrivent toujours pas à s’expliquer le déclin de leur sélection depuis le Mondial brésilien de 2014. Le nouveau sélectionneur national, Rabah Madjer, avait fait son constat lors de sa première conférence de presse, en affirmant que l’équipe nationale traversait une grave crise.

Certains justifient tous les mauvais résultats par l’instabilité au niveau de la barre technique des Verts, ou encore le manque de motivation des joueurs. Il faudra peut-être relever que le choix des adversaires des Verts en matchs amicaux a aussi contribué au «recul» de notre sélection.

Car, au moment où les autres nations africaines affrontaient des équipes de niveau mondial, les nôtres jouaient toujours contre les plus «petits» et souvent en Algérie. Depuis le Mondial 2014, les camarades de Mandi n’ont jamais affronté une sélection mieux classée que l’Algérie par la FIFA. A défaut de confrontations qui «tirent» les Verts vers le haut, elles ont fini par les aspirer vers le bas.

De 2015 jusqu’à mardi dernier, les Verts ont livré 9 rencontres amicales (Tunisie 1-1, Qatar 0-1, Oman 4-1, Guinée 1-2, Sénégal 1-0, Mauritanie 3-1 et 6-0, Guinée 2-1 et République centrafricaine 3-0). Les Verts ont joué six de ces rencontres en Algérie et trois en déplacement, respectivement face à la Tunisie, au Qatar et à Oman. Les deux derniers matchs disputés dans le continent restent celui face à la Tunisie (1-1) en janvier 2015 et à l’Afrique du Sud (0-0) en janvier… 2013. Cela explique, peut-être, pourquoi les camarades de Mahrez sont souvent en difficulté sur les terrains africains.

Là, il faudra ouvrir une parenthèse pour saluer l’ancien président de la Fédération algérienne de football, Hamid Haddadj, et l’ancien staff technique algérien, composé de Jean-Michel Cavalli et Mustapha Heddane, qui avaient accepté d’affronter en 2007 des sélections de niveau mondial que sont l’Argentine et le Brésil. C’est vrai, les Verts ont perdu ces deux rencontres (Argentine 3-4 et Brésil 0-2).

Entre les deux matchs, les Algériens ont aussi laissé filer la qualification à la phase finale de la CAN-2008 au 5 Juillet au profit de la Guinée, après la défaite sur le score de 2 buts à 0 devant plus de 80 000 supporters. Toutefois, il faut savoir que les Belhadj, Antar Yahia, Bougherra, Ziani et autre Mansouri, qui ont pris part à ces rencontres, sont allés chercher la qualification au Mondial 2010 à Oum Durman face au champion d’Afrique 2008, l’Egypte. A bon entendeur salut !