Equipe Nationale : Des joueurs en fin de parcours

La dernière intervention du président de la Fédération algérienne de football (FAF), Kheireddine Zetchi, sur les ondes de la Chaîne 1 de la Radio nationale, continue de susciter des réactions au sujet des joueurs qui pourraient ne plus être convoqués en équipe nationale.

Il est utile de rappeler le contexte dans lequel s’est située la sortie du président, c’est-à-dire 3 jours après la défaite (0-1) à Constantine. Invité par notre confrère Issa Madani à s’exprimer sur les deux matchs face à la Zambie et l’avenir du groupe appelé à jouer les prochaines rencontres, Kheireddine Zetchi a fait savoir qu’il y aura des changements au niveau de l’effectif lors des prochaines échéances. La presse a relayé l’information qu’il y aurait 4 à 5 joueurs qui ne feront plus partie de la sélection.

Dans la foulée, des noms ont été cités, à l’instar de ceux de Yacine Brahimi, Nabil Bentaleb, Safir Taider, Carl Medjani, Islam Slimani, Adlene Guedioura, Hilal Larbi Soudani …

Il est difficile de croire que l’Algérie se passera volontairement des services de joueurs comme Riyad Mahrez (26 ans), Nabil Bentaleb (23 ans), Faouzi Ghoulam (26 ans), Safir Taider (25) dont l’âge ne dépassera pas 28 ans à la CAN-2019. C’est-à-dire l’âge de la maturité et de l’expérience. Ces joueurs sont des cadres sur lesquels s’appuiera le staff technique au cours des prochaines années, à charge pour les intéressés d’être au mieux de leur forme. Ce qui n’a pas été le cas au cours des derniers mois et matchs de l’équipe nationale.

Il n’en demeure pas moins qu’il y a des joueurs qui sont sous la menace de ne plus être retenus, et ce, pour un double motif. D’abord l’âge, et ensuite leur niveau de performance par rapport bien sûr au prochain objectif inscrit sur l’agenda des Verts, à savoir la phase finale de la CAN-2019 prévue au Cameroun. En juin-juillet 2019, Raïs M’bolhi aura 33 ans, Carl Medjani 35, Adlene Guedioura 35, Islam Slimani 33, Hilal Larbi Soudani 32 ans. Ils sont les plus menacés, surtout si derrière des pépites éclosent.

Les 3 premiers cités traînent un handicap majeur en plus de l’âge. Ils ne jouent pas régulièrement en club. A priori et sans trop présager, leur temps de jeu risque de ne pas augmenter, surtout s’ils restent licenciés au sein de clubs. De premier rang. Islam Slimani et Hilal Larbi Soudani filent sur les 33 et 32 ans à l’horizon 2019. Seront-ils performants dans 2 ans, lorsque sonnera l’heure de viser la victoire finale en Coupe d’Afrique. Rien n’est moins sûr. Le sélectionneur qui conduira l’équipe nationale dans les éliminatoires de la CAN-2019 doit prendre soin de compter sur des joueurs qui seront aptes à relever le défi. A moyen terme (CAN- 2021 et Coupe du monde 2022), ces 5 joueurs ont peu de chances d’être encore là. C’est le moment pour Lucas Alcaraz de jeter les ponts avec les prochains grands rendez-vous de l’équipe nationale. Gérer, c’est prévoir, dit-on.