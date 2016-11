Équipe nationale : Début du stage des Verts

Plusieurs joueurs sont arrivés, hier déjà, au Centre technique national (CTN) de Sidi Moussa. En plus des locaux Asselah, Ferhani et Ziti, il y a M’bolhi, Abeid, Boudebouz, Tahrat, Feghouli, Ghoualm, Belkaroui, Guedioura et Ghezzal. Ces derniers ont disputé globalement leurs matchs de championnat avant-hier.

Le reste des 23 sélectionnés rallieront le lieu de regroupement aujourd’hui, premier jour du stage, même si le nouveau sélectionneur national, Georges Leekens, n’y a prévu qu’une séance légère. Le véritable travail commencera demain avec une première séance tactique. Le Belge aura fort à faire pour préparer le groupe psychologiquement en si peu de temps. Une défaite au Nigeria qui s’était imposé lors de la première journée en Zambie (2-1) alors que l’Algérie avait fait, à Blida, match nul face au Cameroun (1-1), compromettrait sérieusement les chances des Verts de se qualifier au Mondial. D’où toute la difficulté de la mission de Leekens. Lors de la conférence de presse qu’il a animée la semaine dernière, il avait indiqué que le seul travail qu’il pourra effectuer pour ce stage est d’ordre psychologique. Côté effectif, finalement il y a eu plus de peur que de mal pour Bentaleb, touché au genou jeudi dernier dans le match qu’a disputé son club, Schalke 04, en Europa League. Il est bon pour le service. Par contre, la situation de l’attaquant Rachid Ghezzal n’est pas encore claire. L’international algérien de Lyon s’est blessé samedi lors d’un match de championnat. Il devrait rejoindre le CTN de Sidi Moussa avant qu’une éventuelle décision ne soit prise. Il faut rappeler, en dernier lieu, que l’équipe nationale se déplacera vers la ville d’Uyo le 10 novembre, soit 48 heures avant le match prévu le 12 à 17h.



Abdelghani Aïchoun