Équipe nationale : Début du stage aujourd’hui

L’équipe nationale de football entamera aujourd’hui son stage préparatoire pour le match de la première journée des éliminatoires du Mondial 2018, prévu le 9 octobre au stade Mustapha Tchaker de Blida.

Si les joueurs locaux — en l’occurrence les deux gardiens Malik Asselah (JS Kabylie), Chemseddine Rahmani (MO Béjaïa) ainsi que Nacereddine Khoualed (USM Alger), Med Khoutir Ziti (ES Sétif) et Houari Ferhani (JS Kabylie) — et le gardien M’bolhi qui se trouve en Algérie depuis quelques jours déjà ont rejoint hier le lieu de regroupement, le Centre technique national de Sidi Moussa, les éléments évoluant à l’étranger, qui constituent le gros du contingent, n’arriveront qu’aujourd’hui.

Le sélectionneur national, Milovan Rajevac, avait d’ailleurs demandé aux joueurs de faire de leur mieux pour arriver avant 16h. En tout cas, le coach profitera de ce stage pour régler certains soucis, notamment pour ce qui est de la charnière centrale. Avec la blessure de Mandi et Belkaraoui – ce dernier a repris les entraînements mais ne semble pas fin prêt pour un tel match – l’entraîneur aura des difficultés pour composer le duo de l’axe défensif. Un match amical est prévu à huis clos durant le stage. On parle de l’USM Blida comme adversaire.

Rajevac compte préparer son groupe comme il se doit afin de remporter cette première sortie des éliminatoires du Mondial 2018. Dans un groupe B composé, en plus de l’Algérie, du Cameroun, du Nigeria et de la Zambie, il est plus qu’impératif de remporter les matchs à domicile. La mission s’annonce plus difficile encore quand on sait que l’Algérie ne s’est jamais imposée face au Cameroun en match officiel. Il faut rappeler que l’équipe camerounaise a commencé son stage hier à Marseille (France). Le staff a prévu sur place un match amical face à l’Olympique de Marseille.

Les Lions Indomptables rejoindront l’Algérie le 7 octobre, deux jours avant le match. Le sélectionneur du Cameroun, Hugo Broos, a prévu une seule séance d’entraînement en Algérie. La Fédération camerounaise a annoncé, hier, que l’attaquant de la sélection, Jacques Zoua, évoluant à Kaiserslautern (Allemagne), sera absent pour blessure. Il a été remplacé au pied levé par Daniel Arnaud Ndi (Sporting Gijon, Espagne).